Не кава, а лимон: тірамісу з кислинкою, яке зникає першим зі столу

Тірамісу зазвичай готують із кавою – але лимонна версія працює створює вау-ефект. Смак виходить свіжим, із виразною кислинкою й збалансованою солодкістю.

Десерт не важкий, добре тримає форму й виглядає акуратно в розрізі, повідомляє Інстаграм Yurii Peony. Це ніжне тірамісу з яскравим цитрусовим акцентом, яке не потребує складного декору.

До теми Золотисте та соковите мʼясо без краплі олії: ідеальний рецепт в пергаменті на кожен день

Як приготувати лимонне тірамісу?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 24 штуки савоярді;

– цедра одного лимона;

– 150 мілілітрів лимонного соку;

– цедра трьох лимонів;

– 150 грамів яєць;

– 150 грамів цукру;

– 120 грамів вершкового масла жирністю 82%;

– 200 мілілітрів води;

– 80 мілілітрів лимонного соку;

– 50 мілілітрів лікеру "Лімончелло";

– 200 грамів цукру;

– 250 грамів маскарпоне;

– 600 мілілітрів вершків жирністю 30–33%;

– 150 грамів цукрової пудри.

Робимо десерт, який швидко зникне зі столу: відео

Приготування:

Натріть цедру лимона на дрібній тертці, витисніть сік і разом із цедрою доведіть до кипіння, після чого процідіть від кісточок і частинок шкірки. Яйця з’єднайте з цукром, влийте лимонний сік і перемішайте. Перелийте суміш у сотейник і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння – маса має проваритися 10–15 секунд. Перекладіть її в мірну склянку, додайте холодне вершкове масло та перемішайте, після чого перебийте занурювальним блендером до гладкої текстури. Перелийте курд у пласку посудину, накрийте плівкою в контакт і поставте в холодильник охолоджуватися. Для сиропу з’єднайте в сотейнику воду, цукор, лимонний сік і лікер, доведіть до кипіння й перелийте в іншу ємність для охолодження, за потреби лікер замініть водою. Для крему в чаші комбайна з’єднайте маскарпоне, цукрову пудру та холодні вершки, збийте на середніх обертах до ніжної, повітряної консистенції, яка тримає форму. Охолоджений курд перемішайте та перекладіть у кондитерський мішок без насадки. У форму розміром 26 на 21 сантиметр і висотою 6 сантиметрів викладіть просочені сиропом савоярді. Зверху рівномірно нанесіть шар крему, потім курд, після чого повторіть шар просочених савоярді, крему й курду, зручно використовуючи кондитерський мішок і силіконову лопатку для вирівнювання. Частину крему залиште для декору, перекладіть у мішок із круглою насадкою діаметром 12 – 14 міліметрів і відсадіть поверх курду. Прикрасьте цедрою лимона та, за бажанням, листочками м’яти. Поставте тирамісу в холодильник на кілька годин для стабілізації та просочення.

Чи можна замінити маскарпоне для тірамісу?

Найкраща заміна маскарпоне для тірамісу, щоб зберегти гарну текстуру, це вершковий сир (cream cheese) та жирні вершки 30 – 35%, радить Володимир Ярославський. Пропорція, яка найчастіше дає потрібну густину: 250 грамів вершкового сиру та 100–150 мілілітрів холодних вершків. Збийте вершки до м’яких піків, окремо розмішай сир, потім акуратно з’єднай.

Вийде крем, який тримає форму і не попливе. Рікота, сметана, йогурт – гірші саме по текстурі: рікота часто зерниста, сметана і йогурт легко дають зайву рідину. Якщо треба один варіант без сумнівів – бери вершковий сир і вершки.

Що смачного приготувати?