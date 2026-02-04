Укр Рус
Тісто на пельмені, яке не рветься навіть тонким: рецепт, який потрібен кожній господині
4 лютого, 22:40
2

Тісто на пельмені, яке не рветься навіть тонким: рецепт, який потрібен кожній господині

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт тіста для пельменів, яке не рветься навіть при тонкому розкачуванні.
  • Варто додати буквально один інгредієнт, щоб отримати ідеальний результат. 

Пельмені – це та страва, до якої завжди приємно повертатися. Але головна турбота – правильне тісто, яке втримає начинку.

Соковитий фарш та міцне тісто – дві обовʼязкові умови у приготуванні пельменів. І якщо з фаршем проблем не виникає, то про тісто цього не скажеш. Як уникнути турбот і завжди отримувати ідеальний результат – розповідає портал Cookpad

Як зробити тісто на пельмені? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 125 мілілітрів води;
– 125 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка солі;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки олії;
– 500 грамів борошна. 

Вдале тісто – ідеальні пельмені / Фото Freepik 

Приготування

  1. Дістаньте молоко з холодильника заздалегідь, адже всі рідкі інгредієнти мають бути трохи теплішими за кімнатну температуру.
  2. Спершу розчиніть сіль у воді, а вже після цього влийте туди молоко. Ретельно збийте отриману суміш вінчиком, додайте олію та вбийте яйця, продовжуючи працювати вінчиком до появи легкої пишності.
  3. Борошно обов'язково просійте і додавайте в рідину невеликими порціями, паралельно вимішуючи масу ложкою.
  4. Коли основа стане достатньо щільною, перекладіть її на стіл і вимішуйте руками протягом 15 хвилин.
  5. Готове тісто накрийте плівкою та залиште настоятися.

Чому молоко робить тісто еластичнішим? 

Жири та білки, які містяться у молоці, це природні помʼякшувачі. Вони обволікають глютен, який міститься у борошні, завдяки чому волокна тіста стають дуже міцними, розповідає Kuchnia

А ще молочні цукри та білки допомагають утримувати вологу всередині тіста під час замішування та розкочування. Вода випаровується швидше, а молоко робить масу "соковитою" та слухняною. Це особливо важливо для пельменів чи вареників: таке тісто можна розкачати до напівпрозорого стану – і навіть тоді воно надійно триматиме начинку.

