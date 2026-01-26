Нашумілий торт "Дамські пальчики": коли для задоволення не треба падати з ніг
- Торт "Дамські пальчики" популярний завдяки простоті приготування і чудовому смаку, подібному до кондитерського.
- Основні інгредієнти включають вершкове масло, молоко, воду, борошно і яйця для тіста, а для крему – яйця, цукор, крохмаль і молоко.
Торт "Дамські пальчики" недарма став таким популярним. Результат наче в кондитерській, але зусиль – значно менше.
Ніжне заварне тісто, занурене у повітряний крем, не залишає байдужими навіть вибагливих поціновувачів солоденького. "Дамські пальчики" – це той випадок, коли всі акценти створюють ідеальну гармонію, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати торт "Дамські пальчики"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 125 мілілітрів води;
– 125 мілілітрів молока;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 150 грамів борошна;
– 4 яйця;
крем:
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів крохмалю;
– 500 мілілітрів молока;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 160 грамів вершкового масла;
– топлений шоколад для декору.
Ідеальне поєднання / Фото "Господинька"
Приготування:
- У каструлі з товстим дном з’єднайте масло, воду, молоко й сіль. Нагрівайте до повного розчинення масла та активного кипіння.
- Зніміть з вогню, всипте все борошно й швидко вимішайте до однорідної грудки.
- Поверніть на вогонь на 1 – 2 хвилини, поки тісто злегка не підсохне й не почне відставати від дна. Перекладіть у миску та дайте трохи охолонути.
- У тепле тісто по одному введіть яйця, кожне добре вимішуючи до гладкої, блискучої маси. Готове тісто має тягнутися стрічкою й залишати "дзьобик" на лопатці.
- Готове тісто перекладіть у кондитерський мішок і відсадіть палички на деко з пергаментом. залишаючи між ними відстань.
- Випікайте при 180 градусів 25 – 30 хвилин, духовку не відкривайте. Готові палички мають бути рум’яні, сухі й легкі. Залиште їх вистигати на деко.
- У каструльці змішайте яйця, цукор і крохмаль до однорідності, тонкою цівкою влийте молоко, постійно помішуючи. Заваріть на вогні до загущення, зніміть з плити, додайте ванільний цукор.
- Крем перелийте в миску, накрийте плівкою "в контакт" і остудіть.
- М’яке масло збийте до світлої пишної маси й поступово введіть заварну основу. Крем має бути гладкий, ніжний і стабільний.
- Частину заварних паличок обережно змішайте з кремом без натиску, так само з’єднайте решту.
- Далі викладаємо палички з кремом у форму, заповнюємо кремом та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години.
- Перед подачею прикрашаємо торт шоколадом.
Навіщо додавати у крем крохмаль?
Стабільність – головна ознака вдалого крему. Крохмаль дозволяє трішки схитрувати й гарантовано отримати потрібний результат, розповідає Akademia Smaku.
Для тортів краще використовувати кукурудзяний крохмаль. Картопляний має більш потужну дію, тому може зробити крем дуже тягучим.
