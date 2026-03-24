Ніжнішого святкового торта не зробите: робимо "Маркізу", яка підкорює з маленького шматочка

Десерт – це фінальний торт будь-якого свята. Тому важливо ретельно підійти до вибору, щоб застілля завершилося на найвищій ноті.

Торт "Маркіза" – це справжня кулінарна знахідка, де в кожному шматочку переплітаються три різні структури: розсипчаста основа з пісочного тіста, хрусткий шар повітряної меренги з подрібненими горіхами та шовковистий масляний крем на основі згущеного молока. Контраст тіста та крему подарує вам просто незабутню насолоду, переконує портал Shuba.

Як зробити торт "Маркіза"?

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

пісочне тісто:

– 300 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 жовтки;

меренга:

– 3 яєчні білки;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

крем:

– 220 грамів вершкового масла;

– 500 грамів вареного згущеного молока;

додатки:

– 120 грамів волоських горіхів.

Чудовий вибір до святкового столу / Фото "Смачні та прості рецепти"

Приготування:

Холодне вершкове масло швидко натріть прямо у борошно, додайте розпушувач і ретельно перетріть масу руками до стану дрібної крихти. Покладіть у суміш яєчні жовтки та швидко замісіть еластичне тісто. Отриману масу поділіть на 5 – 6 рівних частин і поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин. Паралельно з цим злегка підсушіть горіхи на сухій сковорідці та подрібніть їх ножем. Яєчні білки збийте міксером до появи легкої піни, після чого поступово всипайте цукор. Продовжуйте процес протягом 6 – 7 хвилин, доки маса не стане щільною та блискучою. Наприкінці додайте лимонний сік і кукурудзяний крохмаль, збиваючи суміш ще 2 – 3 хвилини до досягнення максимально стійкого стану. Кожну частину охолодженого тіста тонко розкачайте на пергаменті. Зверху рівномірно розподіліть горіхи та злегка притисніть їх качалкою. Покладіть на горіховий шар порцію підготовленої меренги, розрівнюючи її лопаткою. Поставте деко у розігріту до 150 градусів духовку та випікайте коржі приблизно 30 хвилин, можна випікати коржі одночасно на різних рівнях. Для крему м’яке вершкове масло збийте до білого кольору, потім поступово додайте згущене молоко і продовжуйте збивати до пишності. На повністю охолоджені коржі обережно нанесіть шар крему. Збирайте торт делікатно, щоб не розламати хрустку меренгу, і поставте готовий десерт у прохолодне місце для просочування.

Яка головна помилка у приготуванні меренги?

Найпоширенішою помилкою, яка псує меренгу ще на старті, є потрапляння навіть найменшої краплі жиру або жовтка в білкову масу. Жир руйнує структуру білкових зв’язків, не дозволяючи повітряним бульбашкам утримувати форму, через що маса залишається рідкою і не збивається до стійких піків, підказує Posypane.

Також важливо використовувати абсолютно сухий та знежирений посуд (краще скляний або металевий), адже залишки вологи на стінках миски діють так само згубно, перетворюючи пишну піну на сірувату рідину.

