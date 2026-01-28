Бюджетний торт "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт: робимо велику порцію задоволення своїми руками

Торт "Пʼяна вишня" – це ідеальний смаколик для зими. Коли за вікном сніжно та холодно, він зігріє гарними емоціями та потішить улюбленим смаком.

"Пʼяна вишня" – це той торт, який обожнюють абсолютно всі. Цей яскравий ягідний акцент стане чудовою розрадою у прохолодні зимові вечори. А щоб все пройшло легко та без проблем, пропонуємо робити його за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.

Як приготувати пляцок "Пʼяна вишня"?

Час : 45 хвилин + просочування

: 45 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

корж:

– 120 грамів борошна;

– 45 грамів какао;

– 190 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 70 мілілітрів олії;

– 150 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка оцту;

крем:

– 600 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 130 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 60 грамів крохмалю;

– 100 грамів масла;

– 400 грамів вишні;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка горілки;

– 80 грамів шоколаду + 1 столова ложка масла.

Готуємо "Пʼяну вишню" без труднощів: відео

Приготування:

У мисці змішайте борошно, какао, соду та цукор. Влийте олію, оцет, молоко, додайте яйця й замісіть однорідне тісто. Перекладіть його у форму, застелену пергаментом, і поставте випікатися в мікрохвильовку на кілька хвилин до готовності. Для крему в сотейнику з’єднайте яйце, цукор, ванільний цукор і крохмаль, ретельно розмішайте. Поступово вливайте молоко, поставте на слабкий вогонь і варіть, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Додайте масло та подрібніть блендером до гладкості. Вишні пересипте цукром, додайте алкоголь і прогрійте на малому вогні. Готовий бісквіт розріжте на три частини, одну з них подрібніть — вона знадобиться для крему. У крем додайте вишні та крихту бісквіта, перемішайте. Коржі злегка зволожте вишневим соком, викладіть крем і накрийте наступним шаром бісквіта. Полийте торт розтопленим шоколадом і поставте в холодильник на кілька годин, щоб він добре стабілізувався.

Що робити, щоб вишні не розтікалися?

Якщо вишня у торті втримає форму – він буде ще красивішим та смачнішим. І допоможе досягнути бажаного один копійчаний інгредієнт, розповідає Kuchnia.

Достатньо просто добре обваляти борошно у кукурудзяному крохмалі. Він виконає роль панірування, яке не дасть вишні опуститися або розлізтися.

