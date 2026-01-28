Укр Рус
28 січня, 15:17
Бюджетний торт "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт: робимо велику порцію задоволення своїми руками

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Торт "Пʼяна вишня" готується з вишнями, які обвалюють у кукурудзяному крохмалі, щоб вони не розтікалися.
  • Рецепт включає корж з какао та крем з молока, яєць, цукру, ванільного цукру, масла, вишень, горілки та шоколаду.

Торт "Пʼяна вишня" – це ідеальний смаколик для зими. Коли за вікном сніжно та холодно, він зігріє гарними емоціями та потішить улюбленим смаком.

"Пʼяна вишня" – це той торт, який обожнюють абсолютно всі. Цей яскравий ягідний акцент стане чудовою розрадою у прохолодні зимові вечори. А щоб все пройшло легко та без проблем, пропонуємо робити його за рецептом улюбленої Лілії Цвіт. 

Як приготувати пляцок "Пʼяна вишня"? 

  • Час: 45 хвилин + просочування
  • Порцій: 8

Інгредієнти
корж: 
– 120 грамів борошна;
– 45 грамів какао;
– 190 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 70 мілілітрів олії;
– 150 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка оцту;
крем: 
– 600 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 130 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 60 грамів крохмалю;
– 100 грамів масла;
– 400 грамів вишні;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка горілки;
– 80 грамів шоколаду + 1 столова ложка масла. 

Готуємо "Пʼяну вишню" без труднощів: відео 

Приготування

  1. У мисці змішайте борошно, какао, соду та цукор. Влийте олію, оцет, молоко, додайте яйця й замісіть однорідне тісто.
  2. Перекладіть його у форму, застелену пергаментом, і поставте випікатися в мікрохвильовку на кілька хвилин до готовності.
  3. Для крему в сотейнику з’єднайте яйце, цукор, ванільний цукор і крохмаль, ретельно розмішайте.
  4. Поступово вливайте молоко, поставте на слабкий вогонь і варіть, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Додайте масло та подрібніть блендером до гладкості.
  5. Вишні пересипте цукром, додайте алкоголь і прогрійте на малому вогні.
  6. Готовий бісквіт розріжте на три частини, одну з них подрібніть — вона знадобиться для крему.
  7. У крем додайте вишні та крихту бісквіта, перемішайте. Коржі злегка зволожте вишневим соком, викладіть крем і накрийте наступним шаром бісквіта.
  8. Полийте торт розтопленим шоколадом і поставте в холодильник на кілька годин, щоб він добре стабілізувався.

Що робити, щоб вишні не розтікалися? 

Якщо вишня у торті втримає форму – він буде ще красивішим та смачнішим. І допоможе досягнути бажаного один копійчаний інгредієнт, розповідає Kuchnia

Достатньо просто добре обваляти борошно у кукурудзяному крохмалі. Він виконає роль панірування, яке не дасть вишні опуститися або розлізтися. 

