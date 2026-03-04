Ці булочки не черствіють кілька днів: випічка, яка вам сподобаються

Ароматні здобні булочки завжди додають атмосфері особливого відчуття затишку. І приготувати їх ціле деко можна абсолютно без зусиль!

Не бійтеся готувати великий запас цих булочок – вони не черствіють кілька днів. А от про солодкі додатки варто потурбуватися, щоб ваше чаювання було справді незабутнім, розповідає Moje gotowanie.

Цікаво Салат "Мадам" – рецепт на щодень і на свято: максимум смаку без зайвих витрат

Як приготувати смачні булочки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

опара:

– 0,5 літра молока;

- 100 грамів цукру;

– 6 грамів сухих дріжджів;

– 250 грамів борошна;

тісто:

– 500 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– ванілін до смаку;

– 8 грамів розпушувача;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка оцту;

– 80 грамів вершкового масла;

крихта:

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 – 2 столові ложки олії.

Ви будете в захваті від цих булочок / Фото "Господинька"

Приготування:

Для початку зробіть опару: з’єднайте тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Залиште суміш у теплі на пів години для активації. Окремо підготуйте суху базу, змішавшиборошно з сіллю, розпушувачем та ваніліном. У готову опару вбийте яйця, додайте оцет і поступово підмішуйте сухі інгредієнти. Наприкінці вмішайте м’яке вершкове масло та ретельно вимісіть тісто до еластичності. Дайте йому підійти в теплому місці протягом години. Розділіть тісто на невеликі кульки, кожну кульку розплющте, викладіть у центр варене згущене молоко, густий джем або ягоди та щільно загорніть. Розкладіть булочки на деку з достатньою відстанню одна від одної та залиште під рушником на годину для розстойки. Перед духовкою змажте вироби жовтком з молоком і посипте присипкою. Випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.

Як зробити присипку ще смачнішою?

Додавання лимонної цедри або дрібно змелених горіхів до штрейзельної крихти здатне перетворити звичайну домашню випічку на справжній кондитерський шедевр, підказує Akademia Smaku.

Ефірні олії лимона під час нагрівання просочують верхній шар тіста свіжим цитрусовим ароматом, а горіхове борошно додає крихті благородного золотистого кольору та приємної хрусткої текстури, яка ідеально контрастує з ніжною серединою булочки.

Що ще смачного приготувати?