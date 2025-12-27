Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Ресторанний десерт за 10 хвилин: турецький рецепт без яєць та духовки
27 грудня, 22:14
2

Ресторанний десерт за 10 хвилин: турецький рецепт без яєць та духовки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Турецький десерт без яєць та духовки можна приготувати за 10 хвилин.
  • Для приготування потрібно кокосова стружка, молоко, цукор, борошно, вершкове масло, ванільний цукор та вишневий соус.

Якщо на свята не встигаєте з солоденьким – не біда. За лічені хвилини ви можете подати до столу справжній шедевр.

Цей турецький десерт може стати порятунком у найважчий момент святкових приготувань. Навіть якщо немає світла і залишилося обмаль часу, ви ще зможете подати до столу вишуканий смаколик, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Як швидко приготувати десерт без духовки? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 1 – 2 склянки кокосової стружки;
– 1 літр молока;
– 150 грамів цукру;
– 110 грамів борошна;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
вишневий соус: 
– 500 мілілітрів вишневого соку (можна взяти інший);
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки борошна;
– 75 грамів цукру. 

Мінімум зусиль та максимум задоволення / Скриншот з відео "Смачні рецепти"

Приготування

  1. Кокосову стружку висипаємо на деко і розрівнюємо.
  2. В каструлі змішуємо молоко, цукор та борошно.
  3. Варимо до загустіння, потім знімаємо з вогню та одразу додаємо масло з ванільним цукром.
  4. Виливаємо крем на стружку, розрівнюємо та ставимо у холодильник до охолодження маси.
  5. Далі просто залишається змішати всі інгредієнти для крему та варити до загустіння маси. Потім вливаємо крем на кокосову стружку, вирізаємо прямокутники та загортаємо їх у рулетики. 

Як не зіпсувати крем? 

Готуйте крем на повільному вогні. Важливо не доводити його до кипіння, наголошує портал Kuchnia

Масло потрібно вмішувати в крем плавними рухами, щоб крем набув ніжної консистенції. Таким чином ваш десерт буде не лише смачним, а й повітряним. 

