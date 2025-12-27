Ресторанний десерт за 10 хвилин: турецький рецепт без яєць та духовки
- Турецький десерт без яєць та духовки можна приготувати за 10 хвилин.
- Для приготування потрібно кокосова стружка, молоко, цукор, борошно, вершкове масло, ванільний цукор та вишневий соус.
Якщо на свята не встигаєте з солоденьким – не біда. За лічені хвилини ви можете подати до столу справжній шедевр.
Цей турецький десерт може стати порятунком у найважчий момент святкових приготувань. Навіть якщо немає світла і залишилося обмаль часу, ви ще зможете подати до столу вишуканий смаколик, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як швидко приготувати десерт без духовки?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 – 2 склянки кокосової стружки;
– 1 літр молока;
– 150 грамів цукру;
– 110 грамів борошна;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
вишневий соус:
– 500 мілілітрів вишневого соку (можна взяти інший);
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки борошна;
– 75 грамів цукру.
Мінімум зусиль та максимум задоволення / Скриншот з відео "Смачні рецепти"
Приготування:
- Кокосову стружку висипаємо на деко і розрівнюємо.
- В каструлі змішуємо молоко, цукор та борошно.
- Варимо до загустіння, потім знімаємо з вогню та одразу додаємо масло з ванільним цукром.
- Виливаємо крем на стружку, розрівнюємо та ставимо у холодильник до охолодження маси.
- Далі просто залишається змішати всі інгредієнти для крему та варити до загустіння маси. Потім вливаємо крем на кокосову стружку, вирізаємо прямокутники та загортаємо їх у рулетики.
Як не зіпсувати крем?
Готуйте крем на повільному вогні. Важливо не доводити його до кипіння, наголошує портал Kuchnia.
Масло потрібно вмішувати в крем плавними рухами, щоб крем набув ніжної консистенції. Таким чином ваш десерт буде не лише смачним, а й повітряним.
