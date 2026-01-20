Ідеальна начинка для вареників з картоплею: обирайте з 5 варіантів

Вареники з картоплею – одна з улюблених страв українців. Чим її збагатити – розглянемо у матеріалі.

Картопля – це чудова основа начинки для улюблених вареників. Що до неї варто додати – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Читайте також Картопляне пюре буде кремовим навіть наступного дня: ключовий інгредієнт – не молоко

Які є варіанти начинки для вареників з картоплею?

Картопля з підсмаженою цибулею та шкварками

Це одна з найпопулярніших начинок. Відваріть картоплю й потовчіть її так, щоб маса залишалася трохи неоднорідною.

Додайте щедру порцію підсмаженої до золотистості цибулі та дрібно нарізані шкварки. Добре поперчіть і перемішайте. Таку начинку використовуйте не лише для вареників, а й для пирогів або кукурудзяних пляцків.

Картопля з бринзою

Закарпатську бринзу використовуйте без додавання солі. Відваріть картоплю, розімніть її та змішайте з розкришеною бринзою. Начинка виходить ніжною, але з виразним смаком. Використовуйте її для вареників, млинців або запікайте в духовці.

Улюблена страва українців / Фото Freepik

Картопля з грибами

Сушені білі гриби попередньо замочіть у воді, потім дрібно наріжте й обсмажте разом із цибулею до аромату. Змішайте гриби з картопляним пюре. Начинка виходить дуже духмяною, ситною та чудово підходить для пісних страв.

Картопля з часником і смальцем

У гарячу товчену картоплю додайте розтоплений смалець і дрібно подрібнений часник, добре перемішайте. Начинка виходить насиченою, ароматною та дуже "домашньою". Використовуйте її не лише для вареників, а й для хлібців або відкритих пирогів.

Картопля з капустою

Відварену картоплю змішайте з тушкованою квашеною капустою та обсмаженою цибулею, радить Shuba. Начинка виходить з легкою кислинкою й особливо смакує в холодну пору року. Використовуйте її для вареників або запечених рулетів.

Що ще смачного приготувати?