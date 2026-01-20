Ідеальна начинка для вареників з картоплею: обирайте з 5 варіантів
- Вареники з картоплею є популярною українською стравою.
- Начинка з картоплі смакує усім, але її можна урізноманітнити іншими додатками.
Вареники з картоплею – одна з улюблених страв українців. Чим її збагатити – розглянемо у матеріалі.
Картопля – це чудова основа начинки для улюблених вареників. Що до неї варто додати – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Які є варіанти начинки для вареників з картоплею?
- Картопля з підсмаженою цибулею та шкварками
Це одна з найпопулярніших начинок. Відваріть картоплю й потовчіть її так, щоб маса залишалася трохи неоднорідною.
Додайте щедру порцію підсмаженої до золотистості цибулі та дрібно нарізані шкварки. Добре поперчіть і перемішайте. Таку начинку використовуйте не лише для вареників, а й для пирогів або кукурудзяних пляцків.
- Картопля з бринзою
Закарпатську бринзу використовуйте без додавання солі. Відваріть картоплю, розімніть її та змішайте з розкришеною бринзою. Начинка виходить ніжною, але з виразним смаком. Використовуйте її для вареників, млинців або запікайте в духовці.
Улюблена страва українців / Фото Freepik
- Картопля з грибами
Сушені білі гриби попередньо замочіть у воді, потім дрібно наріжте й обсмажте разом із цибулею до аромату. Змішайте гриби з картопляним пюре. Начинка виходить дуже духмяною, ситною та чудово підходить для пісних страв.
- Картопля з часником і смальцем
У гарячу товчену картоплю додайте розтоплений смалець і дрібно подрібнений часник, добре перемішайте. Начинка виходить насиченою, ароматною та дуже "домашньою". Використовуйте її не лише для вареників, а й для хлібців або відкритих пирогів.
- Картопля з капустою
Відварену картоплю змішайте з тушкованою квашеною капустою та обсмаженою цибулею, радить Shuba. Начинка виходить з легкою кислинкою й особливо смакує в холодну пору року. Використовуйте її для вареників або запечених рулетів.