Маловідомий рецепт вареників підкорює усіх: цей рецепт можна повторювати хоч кожного дня

Колодія та Великий піст – це той період, коли улюблені вареники мають шанс стати стравою номер один. Тож чим більше рецептів вдасться зберегти – тим краще.

Вареники на кефірному тісті – це не лише дуже смачно, а й неймовірно легко. Вони вдаються навіть новачкам, а в руках досвідчених господинь цей рецепт вартує створення шедевра, розповідає портал "Господинька".

Цікаво Що приготувати замість звичайних пиріжків з картоплею: простий рецепт з фаршем

Як приготувати вареники з сиром?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 150 мілілітрів теплого кефіру;

– пів чайної ложки солі;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка олії;

– 300 грамів борошна;

– пів чайної ложки соди;

начинка:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 жовток;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка манки або крохмалю.

Улюблені вареники без зайвих зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Теплий кефір змішуємо з яйцем, сіллю та олією. Підсипаємо борошно з содою, поступово замішуємо тісто. Тісто повинно бути еластичним, важливо не давати забагато борошна. Замішуємо тісто і залишаємо на 10 – 15 хвилин. Сир перетираємо або перебиваємо в блендері до кремової структури, змішуємо з рештою інгредієнтів для начинки. Розкачуємо тісто, вирізаємо кружечки, викладаємо в них начинку та формуємо вареники. Варимо у підсоленій воді 3 – 4 хвилини після того, як вони піднімуться на поверхню.

Чому варто робити тісто на вареники на кефірі?

Тісто на кефірі вважається одним із найвдаліших варіантів для вареників, оскільки воно має кілька важливих кулінарних переваг, розповідає портал Kuchnia.

Найперше – ніжність та мʼякість. Завдяки молочній кислоті, яка міститься у кефірі, пшеничний білок (глютен) розщеплюється швидше. Це робить готове тісто набагато ніжнішим і м'якшим, ніж те, що замішане на воді.

Ще одна перевага – легкість у роботі. Таке тісто легко розкачується, не стягується назад і дозволяє надійно заліпити краї, що важливо для соковитих начинок.

А головне – смак. Кефір надає тісту легкий молочний відтінок та ледь помітну кислинку. Вона чудово взаємодіє як з сиром та картоплею, так і з ягодами.

Які страви варто приготувати?