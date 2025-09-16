Мало хто може встояти перед чарами випічки з яблуками. Відомі своїм ароматом, соковитістю та неповторним смаком, яблука є універсальним інгредієнтом у численних рецептах десертів.

Якщо ви полюбляєте багато начинки та мінімум тіста – рецепт задовольнить такі бажання. Цей яблучний пиріг обіцяє перевершити навіть класичну Шарлотку, пише 24 Канал з посиланням на Сенсація.

Як приготувати яблучний пиріг?

Час: 45 – 50 хвилин

45 – 50 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів яблук;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– дрібка ванілі;

– 100 мілілітрів молока;

– 180 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача тіста.

Приготування:

Наріжте яблука тоненькими пластинками. Щоб вони не темніли, збризніть лимонним соком.

Форму для випікання застеліть пергаментним папером. Змастіть його вершковим маслом, й перекладіть туди нарізані яблука.

Приготуйте тісто – змішайте яйця, сіль та цукор. Масу збийте міксером 3 – 4 хвилини до пишності. Далі до яєчної маси додайте молоко і знову перемішайте.

Борошно просійте разом з розпушувачем тіста і додайте до рідких інгредієнтів. Міксером або вінчиком замісіть тісто.

Готовим тістом залийте підготовлені яблука у формі, й добре розрівняйте. Випікайте пиріг у духовці при температурі 180 градусів 20 – 25 хвилин до золотистості.

Гарячий пиріг одразу перекладіть на тарілку і приберіть пергаментний папір. Дайте трішки охолонути, присипте цукровою пудрою та подавайте.

Смачного!

Чому пиріг може не "вирости", а "впасти"?

Апетитний вигляд має випічка, яка гарно піднялася, але часом яблучний пиріг виходить тонким, що не може радувати. Експерти припускають, що кілька поширених помилок призводять до такого результату, пише ProstoWay.

Однією з таких помилок є недостатнє використання яєць. Любителям випічки рекомендується додавати щонайменше 6 яєць на кожен кілограм яблук, щоб досягти бажаної консистенції.

Крім того, важливу роль відіграє техніка приготування яєць. Рекомендується брати яйця прямо з холодильника, щоб вони були холодними, і збивати їх не менше 15 хвилин, щоб досягти пишності.



Секрети ідеального яблучного пирога / Фото Unsplash

Ще одна потенційна пастка виникає, якщо слідувати неефективним рецептам. Традиційна шарлотка, простий пиріг, в ідеалі має складатися виключно з яблук, цукру, борошна та яєць. Експерти з випічки застерігають від спокуси експериментувати зі сторонніми інгредієнтами, оскільки це може погіршити текстуру пирога.

Також поширеною помилкою є додавання всього борошна одразу, а не поступово.

Дотримання цих рекомендацій допоможе пекарям створити чудовий і пухкий яблучний пиріг, який неодмінно вразить гостей.

