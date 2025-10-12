Укр Рус
12 жовтня, 07:35
2

Не втратить ні смаку, ні кольору: як таки правильно варити буряк

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Буряк цінують за яскравий колір, який може втрачатися при варінні.
  • Достатньо одного простого секрету, аби ваш буряк ніколи не втрачав насиченого кольору. 

Буряк – це основа борщу та безлічі інших страв. Зокрема його цінують за яскравий колір, який часто втрачається під час варіння.

Зварити буряк – доволі просте завдання, однак коли йдеться про збереження кольору та смаку, то далеко не всім вдається досягнути бажаного результату. Що треба знати, аби цій справі бути майстром – розповідає 24 Канал з посиланням на The full helping

Як зварити буряк без втрати кольору? 

Увесь секрет полягає у правильній підготовці. Буряк треба ретельно вимити та відрізати гичку, стебла залишаємо на 1 – 2 сантиметри. Хвостики та корінці відрізати категорично не можна. Саме ця помилка зазвичай приводить до втрати кольору, який "втікає" через надрізи.

Потім буряк треба залити холодною водою, щоб рідина покривала його на 3 – 4 сантиметри. Важливо додати трішки кислоти: на кожні 2 літри води столову ложку оцту або сік половини лимона. Кислота запобігає руйнуванню пігменту бетаніна – саме він відповідає за насичений колір буряка. Тепер залишилося зварити овоч до готовності, а потім залити холодною водою, щоб зупинити процес приготування. 

Чи треба чистити буряк перед варінням або запіканням? 

У жодному разі! Шкірка – це природний барʼєр, який втримує колір та корисні елементи всередині коренеплоду. Саме тому досвідчені господині лише миють його перед приготуванням, але не чистять, інформує Self Magazine

