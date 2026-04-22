Ніколи більше не додавайте яйця до дерунів: які інгредієнти спрацюють у рази краще

Деруни – це та страва, від якої просто неможливо відмовитися. Однак також важливо знати, як досягнути ідеального результату без зайвих зусиль.

Золотисті деруни з хрусткою скоринкою – це класика, перед якою неможливо встояти, особливо в поєднанні зі свіжою сметаною. Хоча багато хто за звичкою додає в картопляну масу яйця для зв’язки, досвідчені кулінари знають, що цей крок не є обов'язковим для ідеального результату, розповідає Foodlez.

Що додати у деруни замість яєць?

Для створення справді досконалих та золотавих дерунів варто відійти від традиційних канонів і скористатися професійними хитрощами. Перша порада: замінити звичне пшеничне борошно на кукурудзяне. Це зробить структуру оладок надзвичайно ніжною та оксамитовою, уникаючи ефекту "гумового" тіста. Крім того, кукурудзяний продукт чудово зв'язує компоненти, не дозволяючи основі втрачати форму під час смаження.

Другий секрет полягає у додаванні до маси ложки міцного алкоголю (горілки, коньяку або спирту). Такий прийом створює захисний бар'єр, завдяки якому деруни практично не поглинають соняшникову олію, залишаючись легкими та хрусткими.

Не варто турбуватися про смак чи специфічний аромат. У процесі термічної обробки спирти повністю вивітрюються, залишаючи лише бездоганну текстуру.

Яку картоплю найкраще обирати для дерунів?

Для приготування ідеальних дерунів найкраще підходять пізні сорти картоплі з високим вмістом крохмалю. Візуально таку картоплю можна впізнати за жовтуватою або коричневою шкіркою та жовтою м’якоттю, підказує Akademia Smaku.

Обирайте великі, зрілі бульби з шершавою шкіркою, оскільки вони дають найбільш густу масу після натирання. Уникайте молодої картоплі – з неї деруни точно не вийдуть.

