День бармена припав на пʼятницю: три коктейлі, які зробить кожен
- 6 лютого бармени святкують свій професійний день, і готувати коктейлі можна навіть вдома за простими рецептами.
- Рецепти для приготування мохіто, апероль шприца та маргарити містять доступні інгредієнти і прості у виконанні.
Сьогодні, 6 лютого, бармени святкують свій професійний день. Швидко майстром в цій справі не стати, але привітати їх легким напоєм варто.
Щоб приготувати смачний та оригінальний напій, не обовʼязково витрачатися на дорогі напої та девайси. Є кілька "базових" рецептів, які ви зможете відтворити й насолодитися чимось новим, розповідає Shuba.
Як приготувати класничний мохіто?
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів білого рому;
– 15 грамів цукрового сиропу;
– 100 грамів газованої води;
– 60 грамів лайма;
– 3 грами м'яти;
– 200 грамів подрібненого льоду.
Класика, яку люблять усі / Фото Pixabay
Приготування:
- У високий бокал покладіть свіжу м'яту та нарізаний скибочками лайм.
- Вщент засипте ємність крижаною крихтою.
- Після цього послідовно додайте цукровий сироп, світлий ром і газовану воду.
- За допомогою довгої барної ложки обережно з’єднайте всі компоненти.
- На завершення додайте ще трохи льоду та створіть ефектну подачу, прикрасивши напій гілочкою м'яти або жменьою улюблених ягід.
Як приготувати класичний апероль шприц?
- Час:
- Порцій:
Інгредієнти:
– лід;
– 80 мілілітрів лікеру Апероль;
– 80 мілілітрів ігристого брюту;
– 30 – 50 мілілітрів сильногазованої води;
– скибочка апельсина;
– м'ята.
Приготування:
- Пересипте лід у бокал.
- Зміщайте всі напої.
- Прикрасьте напій апельсином та мʼятою.
Як приготувати класичну маргариту?
А цей знаменитий коктейль пропонуємо зробити за рецептом порталу Cookpad – яскравий результат гарантовано.
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 45 мілітрів текіли;
– 30 мілітрів лайма або лимонного соку;
– 15 мілілітрів тростинного сиропу або агави;
– лід;
– сіль;
– лаймовий кілочок (для прикраси)
Приготування:
- Підготуйте високу склянку, поклавши на дно скибочки лайма та свіжі м’ятні листочки.
- Заповніть увесь простір до самого верху дрібно подрібненим льодом. Потім додайте солодкий сироп, світлий ром і долийте содову.
- Використовуючи спеціальну довгу ложку, акуратно перемішайте напій знизу вгору.
- Якщо лід трохи осів, досипте його до країв і завершіть композицію декором із м'яти чи яскравих ягід.
