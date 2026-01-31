Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Бекхем показав, як смачно приготувати курку: прості інгредієнти і ресторанний ефект
31 січня, 20:24
2

Бекхем показав, як смачно приготувати курку: прості інгредієнти і ресторанний ефект

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бруклін Бекхем поділився рецептом відбивної з пармезаном, яку можна приготувати вдома.
  • Він показав, як створити ресторанну страву з простих інгредієнтів, не витрачаючи багато часу та зусиль. 

Бруклін Бекхем відомий не лише завдяки складним стосункам з батьками, а й своїм хистом до кулінарії. Йому вдається створювати шедеври навіть з найпростіших продуктів.

Відбивну з пармезаном можна зустріти не лише в ресторанному меню – ви легко можете відтворити її на власній кухні. Рецептом оригінальної страви з простих інгредієнтів поділився зірковий син Бекхемів Бруклін у своєму інстаграмі

Читайте також Десерт як "Пташине молоко" за 10 хвилин: в магазин за солодким більше не підете

Як приготувати відбивну з пармезаном? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– курячий фарш;
– сіль та перець до смаку;
– панірувальні сухарі;
– олія;
– томатне пюре;
– сир Пармезан;
– лист базиліка.

Як перетворити курятину на шедевр: відео 

Приготування

  1. Приправте сирий фарш сіллю й чорним перцем та ретельно перемішайте.
  2. Частину маси викладіть на дошку з харчовою плівкою й сформуйте тонкий прямокутник.
  3. Окремо підготуйте сухарі та збиті яйця.
  4. М’ясо спочатку занурте в яйця, потім рівномірно обваляйте в паніруванні.
  5. Обсмажте у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки й повної готовності.
  6. Томатне пюре розмішайте до гладкої консистенції. Викладіть м’ясо у форму, полийте пюре, щедро посипте сиром і запікайте, поки він не розплавиться.
  7. Перед подачею додайте базилік і ще трохи сиру.

Як вибрати свіжий курячий фарш? 

Вибирати фарш треба ретельніше, аніж філе. Подрібнене мʼясо швидше псується, тому тут потрібно вмикати "режим експерта", радить Haps

Найперше – колір та загальний вигляд. Якісний курячий фарш має бути ніжно-рожевим, матовим, але з легким здоровим блиском. Сіруватий відтінок, темні плями або надмірна блідість можуть підказувати, що мʼясо залежалося або було оброблене хімією. 

А ще обовʼязково звертайте увагу на консистенцію. Фарш має лежати окремими "черв'ячками" або купою з чіткою структурою. Якщо він виглядає як однорідна розпливчаста каша або паста, скоріш за все, туди додали забагато води, шкіри чи сполучної тканини. 

Що ще смачного приготувати? 