Бекхем показав, як смачно приготувати курку: прості інгредієнти і ресторанний ефект
- Бруклін Бекхем поділився рецептом відбивної з пармезаном, яку можна приготувати вдома.
- Він показав, як створити ресторанну страву з простих інгредієнтів, не витрачаючи багато часу та зусиль.
Бруклін Бекхем відомий не лише завдяки складним стосункам з батьками, а й своїм хистом до кулінарії. Йому вдається створювати шедеври навіть з найпростіших продуктів.
Відбивну з пармезаном можна зустріти не лише в ресторанному меню – ви легко можете відтворити її на власній кухні. Рецептом оригінальної страви з простих інгредієнтів поділився зірковий син Бекхемів Бруклін у своєму інстаграмі.
Як приготувати відбивну з пармезаном?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– курячий фарш;
– сіль та перець до смаку;
– панірувальні сухарі;
– олія;
– томатне пюре;
– сир Пармезан;
– лист базиліка.
Як перетворити курятину на шедевр: відео
Приготування:
- Приправте сирий фарш сіллю й чорним перцем та ретельно перемішайте.
- Частину маси викладіть на дошку з харчовою плівкою й сформуйте тонкий прямокутник.
- Окремо підготуйте сухарі та збиті яйця.
- М’ясо спочатку занурте в яйця, потім рівномірно обваляйте в паніруванні.
- Обсмажте у добре розігрітій олії до рум’яної скоринки й повної готовності.
- Томатне пюре розмішайте до гладкої консистенції. Викладіть м’ясо у форму, полийте пюре, щедро посипте сиром і запікайте, поки він не розплавиться.
- Перед подачею додайте базилік і ще трохи сиру.
Як вибрати свіжий курячий фарш?
Вибирати фарш треба ретельніше, аніж філе. Подрібнене мʼясо швидше псується, тому тут потрібно вмикати "режим експерта", радить Haps.
Найперше – колір та загальний вигляд. Якісний курячий фарш має бути ніжно-рожевим, матовим, але з легким здоровим блиском. Сіруватий відтінок, темні плями або надмірна блідість можуть підказувати, що мʼясо залежалося або було оброблене хімією.
А ще обовʼязково звертайте увагу на консистенцію. Фарш має лежати окремими "черв'ячками" або купою з чіткою структурою. Якщо він виглядає як однорідна розпливчаста каша або паста, скоріш за все, туди додали забагато води, шкіри чи сполучної тканини.
