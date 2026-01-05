Вийдуть смачніші, ніж у бабусі: як приготувати пампухи на Другий Святвечір

5 січня українці святкують Другий Святий вечір, який традиційно відзначається перед Водохрещем. У цей день також зберігаються всі смачні традиції, тож без приготування пампухів не обійтися.

Пухкі та ароматні пампухи – найкращий десерт на святковому столі, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку". Кожна господиня готує пампухи по-своєму, але для тих, хто хоче спробувати приготувати пампухи вперше, радимо повторити рецепт, завдяки якому вони вийдуть пухкими та ароматними.

Як приготувати пампухи на Другий Святвечір?

Інгредієнти:

250 міліграмів теплої води;

50 грамів цукру;

0,5 пачки ванільного цукру;

Дрібка солі;

50 міліграмів олії;

25 грамів живих дріжджів;

500 грам борошна;

Повидло.

Спосіб приготування

У мисці підігрійте воду, додайте цукор, ваніль та дріжджі. Перемішайте все й залишіть на 10 хвилин, поки суміш не почне працювати й не з’явиться піна. Далі треба зняти з плити й дати трохи охолодитися.



Простий рецепт пампухів / Фото Pinterest

Після цього додайте до рідких інгредієнтів олію, сіль та борошно. Тісто замішуйте доти, поки воно не почне відставати від стінок миски й стане м'яким s однорідним.

Тоді накрийте миску рушником й залишіть тісто в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно встигло піднятися. Готове тісто треба розділити на рівні кульки й викласти на підготовлену поверхню. Господині радять залишити їх на 15 хвилин, щоб вони трішки відпочили перед смаженням.

У глибокій сковороді розігрійте достатню кількість олії та обсмажуйте порційно пампухи на середньому вогні до золотистої скоринки з усіх боків. Перед подачею пампухи можна помипати цукровою пудрою чи подавати з повидлом. Господині радять використовувати густе повидло, щоб смак пампухів розкрився краще.

Як правильно смажити пампухи?

За один підхід смаження у каструлі має бути рівно стільки пампушків, щоб вони не тіснилися й спокійно плавали в олії, пише Твоє місто.

Класти їх варто верхом донизу – тим боком, яким тісто піднімалося. Так вони не будуть перевертатися і рівномірно просмажаться.

