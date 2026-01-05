Пухлые и ароматные пончики – лучший десерт на праздничном столе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хозяйку". Каждая хозяйка готовит пончики по-своему, но для тех, кто хочет попробовать приготовить пончики впервые, советуем повторить рецепт, благодаря которому они получатся пухлыми и ароматными.
Как приготовить пампушки на Второй Сочельник?
Ингредиенты:
250 миллиграммов теплой воды;
50 граммов сахара;
0,5 пачки ванильного сахара;
Щепотка соли;
50 миллиграммов растительного масла;
25 граммов живых дрожжей;
500 грамм муки;
Повидло.
Способ приготовления
В миске подогрейте воду, добавьте сахар, ваниль и дрожжи. Перемешайте все и оставьте на 10 минут, пока смесь не начнет работать и не появится пена. Далее надо снять с плиты и дать немного остыть.
Простой рецепт пончиков / Фото Pinterest
После этого добавьте к жидким ингредиентам масло, соль и муку. Тесто замешивайте до тех пор, пока оно не начнет отставать от стенок миски и станет мягким и однородным.
Тогда накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 40 минут, чтобы оно успело подняться. Готовое тесто надо разделить на ровные шарики и выложить на подготовленную поверхность. Хозяйки советуют оставить их на 15 минут, чтобы они немного отдохнули перед жаркой.
В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество масла и обжаривайте порционно пончики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Перед подачей пончики можно посыпать сахарной пудрой или подавать с повидлом. Хозяйки советуют использовать густое повидло, чтобы вкус пончиков раскрылся лучше.
Как правильно жарить пончики?
За один подход жарки в кастрюле должно быть ровно столько пончиков, чтобы они не теснились и спокойно плавали в масле, пишет Твой город.
Класть их стоит верхом вниз – той стороной, которой тесто поднималось. Так они не будут переворачиваться и равномерно прожарятся.
