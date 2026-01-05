Пухлые и ароматные пончики – лучший десерт на праздничном столе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хозяйку". Каждая хозяйка готовит пончики по-своему, но для тех, кто хочет попробовать приготовить пончики впервые, советуем повторить рецепт, благодаря которому они получатся пухлыми и ароматными.

Как приготовить пампушки на Второй Сочельник?

Ингредиенты:

250 миллиграммов теплой воды;

50 граммов сахара;

0,5 пачки ванильного сахара;

Щепотка соли;

50 миллиграммов растительного масла;

25 граммов живых дрожжей;

500 грамм муки;

Повидло.

Способ приготовления

В миске подогрейте воду, добавьте сахар, ваниль и дрожжи. Перемешайте все и оставьте на 10 минут, пока смесь не начнет работать и не появится пена. Далее надо снять с плиты и дать немного остыть.



Простой рецепт пончиков / Фото Pinterest

После этого добавьте к жидким ингредиентам масло, соль и муку. Тесто замешивайте до тех пор, пока оно не начнет отставать от стенок миски и станет мягким и однородным.

Тогда накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 40 минут, чтобы оно успело подняться. Готовое тесто надо разделить на ровные шарики и выложить на подготовленную поверхность. Хозяйки советуют оставить их на 15 минут, чтобы они немного отдохнули перед жаркой.

В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество масла и обжаривайте порционно пончики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Перед подачей пончики можно посыпать сахарной пудрой или подавать с повидлом. Хозяйки советуют использовать густое повидло, чтобы вкус пончиков раскрылся лучше.

Как правильно жарить пончики?

За один подход жарки в кастрюле должно быть ровно столько пончиков, чтобы они не теснились и спокойно плавали в масле, пишет Твой город.

Класть их стоит верхом вниз – той стороной, которой тесто поднималось. Так они не будут переворачиваться и равномерно прожарятся.

