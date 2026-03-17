Цей салат змусить купувати буряк кілограмами: як зробити знамениту "Графиню"
- Салат "Графиня" готується з копченої індички або курки, варених яєць, моркви, буряка, твердого сиру, майонезу, часнику та волоських горіхів.
- Варто правильно варити буряк на салат, щоб зберіг не лише поживність, а й колір.
"Шуба" – далеко не єдина опція салату, в основі якого є буряк. Можна піти трішки іншим шляхом та отримати ще кращий результат!
Буряк чудово поєднується не лише з буряком, а й з копченим мʼясом. Додаємо ще кілька акцентів – і отримуємо неймовірно ситний та смачний салат, який стане частим гостем на вашому столі, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати салат "Графиня"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів копченої індички або курки;
– 4 варені яйця;
– 3 варені моркви;
– 2 варені буряки;
– 100 грамів твердого сиру;
– 300 грамів майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– 60 грамів волоських горіхів;
– зелень для прикраси.
Легко та смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Мʼясо нарізаємо дрібними шматочками, додаємо 2 зубчики часнику, кілька ложок майонезу та добре перемішуємо.
- Встановлюємо на тарілку кулінарне кільці, викладаємо мʼясо та добре розрівнюємо.
- Натираємо яйця та легко перемащуємо майонезом. Наступні шари – морква та твердий сир.
- Буряк натираємо окремо та додаємо до нього зубчик часнику. Викладаємо його в кільце.
- Прикрашаємо салат горіхами та зеленню.
Як варити буряк на салат?
Щоб буряк зберіг свій інтенсивний колір і максимум корисних речовин, його слід варити неочищеним. Перед приготуванням овоч потрібно лише ретельно промити щіткою під проточною водою, залишаючи корінець та верхівку цілими, щоб сік не витікав у воду, підказує портал Przepisy.
Закладайте буряк у вже киплячу воду так, щоб вона повністю його покривала, і варіть на помірному вогні під кришкою від 45 до 90 хвилин залежно від розміру плоду. Під час варіння у воду можна додати чайну ложку цукру та дрібку лимонної кислоти або оцту, щоб "зафіксувати" колір.
Якщо ви хочете перевірити готовність, використовуйте тонку дерев’яну шпажку або зубочистку: вона має входити в м’якуш плавно, як у масло. Намагайтеся не проколювати овоч занадто часто, щоб він не втратив соковитість.
Готовий гарячий буряк рекомендується одразу перекласти в ємність із крижаною водою на 10 – 15 хвилин. Цей температурний шок не лише допоможе овочу "дійти" до ідеальної кондиції всередині, а й зробить полегшить процес чищення.
