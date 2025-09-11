Приготувавши ковбасу всього раз вдома, захочеться назавжди відмовитися від магазинної. Адже її склад містить лише натуральне м'ясо та суміш спецій.

Вона стане ідеальною стравою для батьків, які хочуть зробити своїм школярам сендвічі до школи. Рецептом домашньої шинки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @viktoriia_chui.

Читайте також Ніжна та дієтична: готуємо несолодку сирну запіканку з зеленню

Як приготувати домашню шинку?

Час: 5 годин (24 години в холодильнику)

5 годин (24 години в холодильнику) Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм м'яса курячого стегна;

– 1 кілограм курячого філе;

– 100 мілілітрів холодної води;

– 16 грамів нітритної солі;

– 16 грамів солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 чайна ложка сухого часнику.

Домашня шинка: дивіться відео

Приготування:

М'ясо стегна та половину філе наріжте на маленькі кубики, другу половину філе пропустіть через м'ясорубку.

Додайте воду, сіль, нітритну сіль та перемішайте 15 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 24 години.

Далі додайте чорний перець і сухий часник. Добре перемішайте.

Викладіть на пергамент, або в спеціальну оболонку для ковбаси, добре втрамбуйте.

Помістіть у духовку на 3 – 4 години при температурі 80 градусів.

Готово!

Як приготувати ліниві сосиски у тісті?