Салати на Різдво, які готують за 5 – 10 хвилин: три швидкі варіанти

Різдвяні салати не обов’язково мають бути складними чи довгими в приготуванні. У святкові дні, коли все поспіхом, такі рецепти стають особливо цінними!

Без салатів не може обійтися жоден святковий стіл, повідомляє 24 Канал. Швидкі варіанти з рибою, оселедцем або язиком добре вписуються в різдвяне меню та сподобаються гостям. Цікаво Різдвяні пампухи від Лілії Цвіт: перевірений львівський рецепт Як приготувати салат з лососем? Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– половина упаковки міксу салатів;

– 8 – 10 міні кульок моцарели;

– 8 – 10 томатів чері;

– 10 – 12 маслин;

– половина стиглого авокадо;

– 100 грамів слабосоленої риби;

– смажений кунжут.

Для заправки:

– пів чайної ложки меду;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– трохи лагідної звичайної гірчиці;

– 1 чайна ложка лимонного соку. Готуємо салат, який запамʼятають: відео Приготування: Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть. Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу. Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу. Як приготувати салат з оселедцем? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 5 відварених у мундирі картоплин;

– 2 філе оселедця;

– 2 квашені огірки;

– банка консервованого горошку;

– 1 синя цибуля;

– петрушка, кріп, олія, сіль, перець до смаку. Приготування: Почистьте відварену в мундирі картоплю. Наріжте кубиком. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж наріжте кубиком. Зелень подрібніть. Змішайте всі інгредієнти, заправте олією, посоліть та поперчіть. Добре перемішайте та подавайте. Як приготувати салат з язиком? Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2 – 4 Інгредієнти:

– 2 відварених курячих яйця;

– 140 грамів відвареного язика;

– 100 грамів свіжого огірка;

– 80 грамів зеленого горошку;

– 90 грамів домашнього майонезу;

– 10 грамів ніжної гірчиці;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– свіжа зелень петрушки або кропу;

– естрагон. Швидкий салат, який одразу зникне зі столу: відео Приготування: Заздалегідь відваріть язик, почистіть його та охолодіть. Наріжте його соломкою у 2 – 3 міліметри завтовшки та довжиною 5 сантиметрів. Аналогічно наріжте свіжий огірок. Заморожений зелений горошок киньте в підсолений окріп та варіть 5 – 6 хвилин від моменту кипіння. Відкиньте його на сито та охолодіть холодною водою, щоб припинити термічні процеси. Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин, почистіть від шкарлупи. Розділіть їх на жовтки та білки. Жовтки розітріть виделкою разом з сіллю, гірчицею та чорним меленим перцем. Яєчні білки наріжте соломкою, а зелень дрібно посічіть ножем. З'єднайте всі інгредієнти в салатниці. Що ще приготувати на свято? Наближається Святвечір, тож вартує перевірити себе списком з 12 страв.

А ще вам стане у пригоді улюблений "Наполеон" за рецептом Лілії Цвіт.