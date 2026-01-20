Мініпончики без дріжджів за 15 хвилин: ідеальне рішення, коли закортіло солоденького

Якщо потрібно щось до кави або чаю – не поспішайте бігти у магазин. Ви можете впоратися ще швидше і при цьому зекономити чимало грошей.

Смажені пончики – це той смаколик, який завжди "розлітається" за кілька секунд. Цукрова пудра, сметана чи нутелла – до них ідеально пасують будь-які додатки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kwestia smaku.

Як приготувати швидкі мініпончики без дріжджів?

Час : 15 хвилин + смаження

: 15 хвилин + смаження Порцій:8

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 1 пакетик пудингу;

– 3 яйця;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 2 – 3 чайні ложки порошку для печива;

– 120 – 150 грамів цукру;

– 2 – 3 столові ложки спиртового оцту.

Смаколик без зайвих зусиль / Фото Dieta Moja Pasja

Приготування:

Зваріть густий пудинг на молоці, злегка підсолодіть і залиште охолонути до теплого стану. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. В іншій посудині поєднайте яйця, цукор, оцет і ароматизатори, перемішайте до однорідності. Порціями введіть яєчну суміш у теплий пудинг, перемішайте. Додайте сухі інгредієнти й акуратно з’єднайте до однорідного тіста. Розігрійте олію, викладайте тісто чайною ложкою й смажте невеликими порціями до золотистої скоринки. Готові кульки викладіть на паперовий рушник, злегка остудіть і посипте цукровою пудрою або покрийте глазур’ю.

Як смажити пончики, щоб вони не вбирали олію?

Саме для цього у тісто потрібно додати невелику кількість алкоголю. Під час приготування він повністю випарується, але пончики не вбиратимуть жир, нагадує портал Kuchnia.

Також не поспішайте та добре нагрійте олію. Часто саме поспіх стає причиною того, що пончики виходять жирними.

