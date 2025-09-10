Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Усі шукають цей секрет: як запекти картоплю, щоб була наче з багаття – треба лише 1 інгредієнт
10 вересня, 23:40
2

Усі шукають цей секрет: як запекти картоплю, щоб була наче з багаття – треба лише 1 інгредієнт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для "вогняного" ефекту картоплю варіть 15 хвилин у шкірці, обсушіть, обкачайте в борошні і запікайте з олією.
  • Соковита курочка добре поєднується з картоплею, її можна приготувати без маринаду.

Печена картопелька – це завжди смачно, ситно й ароматно. А ще ви легко можете додати їй "вогняного" присмаку та хрусткості!

"Ефект вогню" завжди додає стравам особливої апетитності, як у вигляді, так і у смаку. Як відтворити його вдома при запіканні картопельки – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci

Як запекти картоплю, що була наче з вогню? 

Потрібно виконати кілька простих маніпуляцій. Найперше – пропарити картоплю прямо у шкірці. Ретельно миємо, кладемо у воду та варимо не довше 15 хвилин з моменту закипання. 

Одразу зливаємо воду та обсушуємо картоплю паперовими рушниками. 

Запікаємо картоплю в особливий спосіб / Фото Pixabay 

Тепер – секретний інгредієнт. Кладемо картоплю у посуд з кришкою, додаємо 2 столові ложки борошна та добре струшуємо, щоб вона покрилася ним з усіх боків. 

Збризкуємо картоплю підігрітою олією – і ставимо у духовку. Так ваша картопля буде смачною, матиме хрустку скоринку та ніжну середину, наче її справді готували на вогні. 

Що приготувати з картоплею? 

  • З картоплею чудово смакуватиме соковита курочка.
  • Є спосіб приготування, з яким вона буде дуже соковитою навіть без маринаду. 