"Ефект вогню" завжди додає стравам особливої апетитності, як у вигляді, так і у смаку. Як відтворити його вдома при запіканні картопельки – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.

Читайте також Чим можна замінити яйця у випічці: неочікувані варіанти, які прийдуть на допомогу

Як запекти картоплю, що була наче з вогню?

Потрібно виконати кілька простих маніпуляцій. Найперше – пропарити картоплю прямо у шкірці. Ретельно миємо, кладемо у воду та варимо не довше 15 хвилин з моменту закипання.

Одразу зливаємо воду та обсушуємо картоплю паперовими рушниками.

Запікаємо картоплю в особливий спосіб / Фото Pixabay

Тепер – секретний інгредієнт. Кладемо картоплю у посуд з кришкою, додаємо 2 столові ложки борошна та добре струшуємо, щоб вона покрилася ним з усіх боків.

Збризкуємо картоплю підігрітою олією – і ставимо у духовку. Так ваша картопля буде смачною, матиме хрустку скоринку та ніжну середину, наче її справді готували на вогні.

Що приготувати з картоплею?