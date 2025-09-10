"Эффект огня" всегда добавляет блюдам особой аппетитности, как в виде, так и во вкусе. Как воспроизвести его дома при запекании картошечки – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Pysznosci.

Как запечь картошку, что была как с огня?

Нужно выполнить несколько простых манипуляций. Первое – пропарить картофель прямо в кожуре. Тщательно моем, кладем в воду и варим не дольше 15 минут с момента закипания.

Сразу сливаем воду и обсушиваем картофель бумажными полотенцами.

Запекаем картофель особым способом / Фото Pixabay

Теперь – секретный ингредиент. Кладем картофель в посуду с крышкой, добавляем 2 столовые ложки муки и хорошо встряхиваем, чтобы она покрылась им со всех сторон.

Сбрызгиваем картофель подогретым маслом – и ставим в духовку. Так ваша картошка будет вкусной, будет иметь хрустящую корочку и нежную середину, как будто ее действительно готовили на огне.

Что приготовить с картофелем?