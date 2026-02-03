Укр Рус
3 лютого, 14:35
2

Так смажити цибулю не можна: яку поширену помилку часто повторюють усі господині

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Перед смаженням цибулі сковороду потрібно добре прогріти та додати достатньо олії, щоб уникнути пригару.
  • Смажити цибулю слід на середньому вогні, періодично помішуючи, і солити через кілька хвилин після початку обсмажування.

Смажена цибуля – чудовий додаток до багатьох страв. Але важливо дотримуватися кількох правил, інакше результат буде далеким від ідеалу.

Якщо правильно посмажити цибулю, ви отримаєте все – насичений аромат, золоту скоринку та ідеальну текстуру. Як досягнути такого ефекту – розповідає Smakosze

Як правильно смажити цибулю? 

Перед смаженням цибулі сковороду слід добре прогріти й додати достатньо олії, щоб вона повністю покривала дно. Зазвичай господині намагаються давати менше жиру – і це поширена помилка, через яку страждає результат, а цибуля замість золотистого відтінку отримує пригар. 

Ідеальний акцент до різноманітних страв / Фото Freepik 

Смажити цибулю краще на середньому вогні. Так вона поступово стане м’якою, а потім рівномірно підрум’яниться. Викладайте цибулю саме на гарячу поверхню: це допоможе їй одразу почати випаровувати вологу та правильно карамелізуватися.

Також важливо періодично помішувати цибулю, щоб зайва рідина швидше зникала й шматочки набували однакового кольору. Водночас надмірне перемішування небажане, бо ви зробите з цибулі кашу. 

Коли треба солити цибулю? 

Досвідчені кухарі часто підсолюють цибулю вже під час смаження, але не одразу після нарізання. Якщо додати сіль занадто рано, цибуля стане надто м’якою і втратить форму, підказує портал Moje gotowanie

У ресторанах зазвичай чекають кілька хвилин після початку обсмажування й лише тоді солять. 

Через кілька хвилин після соління можна додати трішки цукру. Це потрібно в тому випадку, якщо вам потрібна красива карамелізована цибуля. 

