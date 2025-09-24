Щоб не пити хтозна-що: як відрізнити справжній чай від ароматизованої суміші
- Перевірити натуральність чаю можна за допомогою холодної води: якщо чайні листи змінюють колір у холодній воді, у них є барвник.
- При додаванні часточки лимона, чай з якісної сировини повинен змінити колір на світліший.
Чай завжди асоціюватиметься із затишком, а особливо – восени. Однак важливо насолоджуватися якісним напоєм, а не низькосортною підробкою.
Видів чаю є багато, але всіх їх обʼєднує одна вимога – вони повинні бути високої якості. Не варто витрачати час та гроші на підробку. Як визначити якість чаю вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на tea.ua.
Як визначити натуральність чаю?
Якому б сорту чаю ви не надавали перевагу – ви повинні бути впевненими в тому, що насолоджуєтеся натуральним чаєм. Є прості способи, які завжди працюють на 100%.
Напій, який дарує затишок / Фото Pixabay
- Холодна вода
Залийте чайні листи холодною водою. Якщо вона при цьому змінила колір – тоді у листках є барвник. Чай хорошої якості забарвлює воду лише при високих температурах.
- Часточка лимона
Додайте у чай часточку лимона та почекайте декілька хвилин. Напій з якісної сировини повинен змінити свій колір на світліший.
Яким повинен бути чайний лист?
При купівлі чаю звертайте увагу на листки – в одній упаковці всі листки повинні бути одного розміру, без різних сторонніх домішок, розповідає портал Teahouse.
Це стосується будь-якого чаю: розсипного, упакованого чи в пакетиках. Однорідність – важлива ознака якості чаю.
