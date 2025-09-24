Чай завжди асоціюватиметься із затишком, а особливо – восени. Однак важливо насолоджуватися якісним напоєм, а не низькосортною підробкою.

Видів чаю є багато, але всіх їх обʼєднує одна вимога – вони повинні бути високої якості. Не варто витрачати час та гроші на підробку. Як визначити якість чаю вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на tea.ua.

Як визначити натуральність чаю?

Якому б сорту чаю ви не надавали перевагу – ви повинні бути впевненими в тому, що насолоджуєтеся натуральним чаєм. Є прості способи, які завжди працюють на 100%.

Напій, який дарує затишок / Фото Pixabay

Холодна вода

Залийте чайні листи холодною водою. Якщо вона при цьому змінила колір – тоді у листках є барвник. Чай хорошої якості забарвлює воду лише при високих температурах.

Часточка лимона

Додайте у чай часточку лимона та почекайте декілька хвилин. Напій з якісної сировини повинен змінити свій колір на світліший.

Яким повинен бути чайний лист?

При купівлі чаю звертайте увагу на листки – в одній упаковці всі листки повинні бути одного розміру, без різних сторонніх домішок, розповідає портал Teahouse.

Це стосується будь-якого чаю: розсипного, упакованого чи в пакетиках. Однорідність – важлива ознака якості чаю.

