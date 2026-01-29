Укр Рус
29 січня, 18:02
Продукт за кілька копійок – і ваша випічка ніколи не горітиме: що використовують кулінари

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Досвідчені кулінари використовують кухонну сіль для запобігання пригоранню випічки.
  • Сіль рівномірно розподіляє тепло в духовці, зберігаючи стабільний температурний мікроклімат.

Ароматна випічка – це завжди про відчуття затишку та задоволення. А щоб вона не пригорала, зберігайте дієвий метод.

Пригорання – це прикрість, яка може трапитися з кожним, яких би зусиль ви не докладали. Як назавжди уникнути цього ризику – розповідає портал WP Kuchnia

Як захистити випічку від пригорання? 

Є один нескладний, але доволі дієвий прийом, який допомагає зробити процес випікання стабільнішим. Усе, що для цього потрібно – звичайна кухонна сіль!

Ваша випічка завжди буде ідеальною / Фото Pixabay 

Виявляється, сіль здатна накопичувати тепло, а потім поступово повертати його назад у простір духовки. Завдяки цьому температурні стрибки стають менш відчутними, а нагрів — рівномірнішим. 

Як це працює? 

Потрібно просто посипати дно духовки шаром солі. Вона буде тепловою масою, щоб на кшталт каменю для піци чи масивного чавунного посуду, пояснює Polki

В результаті температурний мікроклімат у духовці буде помірним і стабільним. Ви не зіпсуєте ситуацію, навіть якщо відкриєте дверцята. 

