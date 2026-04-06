Виробник розкрив єдиний спосіб зберігати вершкове масло: це потрібно знати усім

Вершкове масло – це продукт, який є у кожному холодильнику. Але виявляється, більшість з нас зберігають його неправильно!

Вершкове масло справедливо вважають універсальним продуктом, адже воно незамінне для приготування бутербродів, смаження страв чи випікання десертів. Проте навіть досвідчені господині не завжди зберігають його правильно, розповідає ТСН.

Чому масло варто зберігати у холоді?

Як розповіла експертка Тоня Енген, масло безпечно може перебувати поза холодильником до 4 годин. Якщо перетнути цю межу, то продукт почне втрачати смак та колір.

Це застереження стосується абсолютно всіх різновидів: солоного, несолоного або збитого масла,

– наголосила вона.

Масло важливо зберігати у холоді / Фото Pixabay

Експертка наполягає на тому, що тривале зберігання продукту при кімнатній температурі, незалежно від його типу, є небажаним Всупереч поширеній думці, жодні герметичні контейнери чи вишукані "маслянки" не здатні продовжити термін придатності масла, якщо воно стоїть не в холодильнику.

Спроби обійти температурний режим за допомогою спеціального посуду не дають очікуваного результату, адже продукт все одно втрачає свіжість.

Як правильно зберігати вершкове масло?

Найкращим варіантом для збереження всіх корисних властивостей є оригінальна упаковка та розміщення масла у найхолоднішій зоні холодильника. Якщо ви купуєте продукт із запасом, його можна заморозити, проте обов’язково перевірте, щоб термін придатності на момент заморозки був актуальним, радить портал Przepisy.

Якщо вам потрібне м'яке масло для крему чи тіста, дістаньте його з холодильника за 30 – 45 хвилин до початку роботи. Щоб пришвидшити цей процес до 15 хвилин, просто наріжте брусок на дрібні кубики.

Для тих, хто забув дістати масло завчасно, існує дієвий лайфхак: натріть заморожений шматок на звичайній тертці. Дрібна стружка розтане буквально за кілька хвилин і буде миттєво готова до використання у вашій випічці.

