Кисломолочний сир – це той продукт, якість якого ви легко зможете оцінити власними силами, варто знати лише кілька секретів. Яких саме – розповідає портал Poradnik zdrowie.

Як перевірити якість кисломолочного сиру?

Якщо купуєте сир в упаковці, перевірте наявність вільної сироватки всередині пакування. Якщо ви бачите велику кількість рідини, це часто свідчить про серйозні порушення технологічного циклу на етапі виробництва або про недотримання правил транспортування. Через це виділяється зайва волога – і ви бачите її перед собою.

Якісний і свіжий товар завжди вирізняється цілісною та однорідною консистенцією. Наявність сторонніх грудочок зазвичай є прямим наслідком недостатнього збивання маси, порушення температурного режиму в цеху або технологічних проблем зі згортанням молочного білка.

Якщо ви помітили, що сирна маса вільно зміщується всередині тари, ніби вона "всохла" і зменшилася в об’ємі, це також є тривожним сигналом. Для швидкої перевірки структури просто обережно потрясіть упаковку: якщо вміст виразно "булькає", це вірна ознака надмірної кількості сироватки, якої бути не повинно.

Як перевірити кисломолочний сир на базарі?

Свіжий натуральний сир повинен бути рівномірного білого або ледь кремового кольору. Занадто жовтий відтінок може свідчити про несвіжість або додавання барвників, а синюватий – про наявність крохмалю, підказує "Буг".

Також по можливості понюхайте продукт. Він має пахнути приємно, з ніжним молочнокислим ароматом. Якщо ви відчуваєте різкий кислий запах, дріжджові нотки або "старий" аромат жиру, від такої покупки краще відмовитися, оскільки цей сир уже почав псуватися.

Розітріть дрібку сиру між пальцями – він повинен залишити жирний слід і не розсипатися в сухий "пісок". Якщо маса занадто липка, тягуча або нагадує пластилін, велика ймовірність, що до неї додали рослинні жири.

