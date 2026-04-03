Творог – это тот продукт, качество которого вы легко сможете оценить собственными силами, стоит знать лишь несколько секретов. Каких именно – рассказывает портал Poradnik zdrowie.

Как проверить качество творога?

Если покупаете сыр в упаковке, проверьте наличие свободной сыворотки внутри упаковки. Если вы видите большое количество жидкости, это часто свидетельствует о серьезных нарушениях технологического цикла на этапе производства или о несоблюдении правил транспортировки. Из-за этого выделяется лишняя влага – и вы видите ее перед собой.

К качеству сыра надо относиться тщательно / Фото Pixabay

Качественный и свежий товар всегда отличается целостной и однородной консистенцией. Наличие посторонних комочков обычно является прямым следствием недостаточного взбивания массы, нарушение температурного режима в цехе или технологических проблем со свертыванием молочного белка.

Если вы заметили, что творожная масса свободно смещается внутри тары, будто она "усохла" и уменьшилась в объеме, это также является тревожным сигналом. Для быстрой проверки структуры просто осторожно потрясите упаковку: если содержимое определенно "булькает", это верный признак чрезмерного количества сыворотки, которой быть не должно.

Как проверить творог на базаре?

Свежий натуральный творог должен быть равномерного белого или едва кремового цвета. Слишком желтый оттенок может свидетельствовать о несвежести или добавлении красителей, а синеватый – о наличии крахмала, подсказывает "Буг".

Также по возможности понюхайте продукт. Он должен пахнуть приятно, с нежным молочнокислым ароматом. Если вы чувствуете резкий кислый запах, дрожжевые нотки или "старый" аромат жира, от такой покупки лучше отказаться, поскольку этот сыр уже начал портиться.

Разотрите щепотку сыра между пальцами – он должен оставить жирный след и не рассыпаться в сухой "песок". Если масса слишком липкая, тягучая или напоминает пластилин, велика вероятность, что в нее добавили растительные жиры.

Какие советы стоит попробовать?