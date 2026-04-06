Сливочное масло справедливо считают универсальным продуктом, ведь оно незаменимо для приготовления бутербродов, жарки блюд или выпекания десертов. Однако даже опытные хозяйки не всегда хранят его правильно, рассказывает ТСН.

Почему масло стоит хранить в холоде?

Как рассказала эксперт Тоня Энген, масло безопасно может находиться вне холодильника до 4 часов. Если пересечь эту границу, то продукт начнет терять вкус и цвет.

Это предостережение касается абсолютно всех разновидностей: соленого, несоленого или взбитого масла,

– подчеркнула она.

Эксперт настаивает на том, что длительное хранение продукта при комнатной температуре, независимо от его типа, является нежелательным Вопреки распространенному мнению, никакие герметичные контейнеры или изысканные "масленки" не способны продлить срок годности масла, если оно стоит не в холодильнике.

Попытки обойти температурный режим с помощью специальной посуды не дают ожидаемого результата, ведь продукт все равно теряет свежесть.

Как правильно хранить сливочное масло?

Лучшим вариантом для сохранения всех полезных свойств является оригинальная упаковка и размещение масла в холодной зоне холодильника. Если вы покупаете продукт с запасом, его можно заморозить, однако обязательно проверьте, чтобы срок годности на момент заморозки был актуальным, советует портал Przepisy.

Если вам нужно мягкое масло для крема или теста, достаньте его из холодильника за 30 – 45 минут до начала работы. Чтобы ускорить этот процесс до 15 минут, просто нарежьте брусок на мелкие кубики.

Для тех, кто забыл достать масло заблаговременно, существует действенный лайфхак: натрите замороженный кусок на обычной терке. Мелкая стружка растает буквально за несколько минут и будет мгновенно готова к использованию в вашей выпечке.

