Українці почали суперечку через популярний бюджетний салат: за що його так всі люблять
- Українці обговорюють популярний салат з вареного яйця, плавленого сиру, часнику та майонезу, який люблять за його простоту та доступність.
- Салат має різні назви в різних регіонах України, наприклад, "Білочка" в Каховці та "Сніжок" у Дніпрі.
Навіть з найпростіших інгредієнтів можна створити шедевр. А українці навчилися робити це як ніхто інший!
Варене яйце, плавлений сирок, часник, майонез – ось і все, що потрібно для шедевра. Цей салат-намазка завжди прийде на допомогу, навіть коли в холодильнику та гаманці майже порожньо.
Суперечка щодо назви
Виявляється, у кожному регіоні України цей салат має різну назву, розповідає Threads purple.wild.cherry. Наприклад:
- "Білочка" (Каховка);
- "Гості на порозі" (Суми);
- "Космічний" (Вінниця);
- "Оригіналка" (Одеси);
- "Сніжок" (Дніпро).
Та як би його не називали – він однаково смакує у будь-якій ситуації. А якщо хочеться пригадати його смак, то варто скористатися переписом від "Кулінарних рецептів".
Як приготувати салат-намазку з яєць та плавлених сирків?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 100 грамів плавленого сиру;
– часник до смаку;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 30 грамів вершкового масла;
– сіль, перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Насамперед відваріть яйця на круто, витримавши їх у киплячій воді 8 – 10 хвилин.
- Очищені яйця подрібніть за допомогою дрібної тертки.
- Плавлений сирок наріжте дрібними кубиками або також натріть (для зручності його можна попередньо злегка підморозити).
- Зубчики часнику звільніть від лушпиння та пропустіть крізь спеціальний прес для отримання однорідної кашиці.
- У глибокій мисці змішайте терті яйця, сирну масу та часник. Якщо ви бажаєте отримати більш вершковий смак, додайте невелику порцію м'якого масла.
- Введіть майонез і ретельно вимішайте складники, доки заправка не стане повністю однорідною.
- Приправте намазку сіллю та меленим чорним перцем, орієнтуючись на власні вподобання.
Як зварити яйця, щоб легко чистилися?
Головним секретом є температурний шок. Замість того, щоб класти їх у холодну воду, опускайте яйця кімнатної температури вже в активний окріп за допомогою ложки. Різка зміна температури змушує білок миттєво згорнутися і відійти від внутрішньої оболонки шкаралупи, розповідає Male kulinaria.
Якщо ж ви варите яйця, щойно дістані з холодильника, додайте у воду дрібку солі або столову ложку оцту. Після 8 – 10 хвилин інтенсивного кипіння негайно перекладіть яйця в миску з крижаною водою, а ще краще – з додаванням льоду. Швидке охолодження зупиняє процес приготування всередині та створює невеликий повітряний прошарок між білком і плівкою.
