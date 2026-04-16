Шашлик із баранини: класичний рецепт маринаду, який перетворює м'ясо на справжній делікатес

З бараниною на мангалі все відчувається ще до першого шматка – запах іде інший, насиченіший, і саме тому до маринаду тут ставляться уважніше, ніж до звичного свинячого шашлику. Якщо м’ясо підготувати невдало, його смак легко зробити різким або занадто важким.

Найчастіше для баранини не шукають складних поєднань, бо вона добре реагує на прості речі – цибулю, лимон, перець, трохи часнику й правильну кількість олії, пише Ігор Харчишин. Важливо лише попіклуватися про те, щоб усе це не лежало окремо на поверхні, а справді встигло увійти в м’ясо. Саме тому класичний маринад досі залишається найнадійнішим варіантом, коли хочеться отримати соковитий шашлик із виразним смаком без зайвих домішок.

Що додати у маринад для баранини?

Час : 1, 5 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм баранини, нарізаної невеликими шматочками;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– сік цибулі;

– сік лимона;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– паприка до смаку;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– 100 мілілітрів мінеральної води.

Приготування:

Баранину, вже нарізану невеликими шматочками, перекладіть у глибоку миску. Якщо є більші шматки, їх можна ще трохи підрізати. М’ясо посоліть до смаку, додайте чорний мелений перець, потім влийте підготовлену суміш із цибулевого соку, лимонного соку та часнику. Частину цієї суміші можете залишити й додати трохи пізніше. Після цього всипте паприку й обов’язково влийте олію. Вона потрібна для того, щоб під час швидкого смаження на високій температурі м’ясо залишалося соковитим. Далі додайте приблизно 100 мілілітрів мінеральної води. Усе дуже добре вимішуйте, поки на дні майже не залишиться рідини. Саме так м’ясо вбере в себе весь маринад і добре промаринується. Після цього залиште баранину для маринування, а тоді смажте шашлик.

Як вибрати баранину для шашлику?

Для шашлику баранину обирають насамперед за м’якістю м’яса і станом жиру, пише Сarnivore society. Найкраще підходять частини, де є тонкі жирові прошарки – саме вони не дають шматкам пересохнути на вогні. Якщо м’ясо занадто пісне, шашлик швидко втрачає соковитість.

Найчастіше беруть лопатку, корейку або м’якоть із задньої частини – ці шматки добре тримають форму, швидко просмажуються і не стають жорсткими. Колір теж багато підказує. Хороша баранина має бути світло-червона, без темного відтінку, а жир – світлий або з легким кремовим кольором. Якщо жир жовтий, це вже ознака старшого м’яса, яке матиме сильніший запах і жорсткішу структуру.

Ще один важливий момент – запах має бути чистим, без різкості. Саме свіже молоде м’ясо дає той шашлик, який після смаження залишається м’яким, а не вимагає довгого маринаду для порятунку смаку.

