Найчастіше для баранини не шукають складних поєднань, бо вона добре реагує на прості речі – цибулю, лимон, перець, трохи часнику й правильну кількість олії, пише Ігор Харчишин. Важливо лише попіклуватися про те, щоб усе це не лежало окремо на поверхні, а справді встигло увійти в м’ясо. Саме тому класичний маринад досі залишається найнадійнішим варіантом, коли хочеться отримати соковитий шашлик із виразним смаком без зайвих домішок.
Цікаво Що приготувати на мангалі за 20 хвилин: швидкі рецепти для тих, хто не хоче чекати
Що додати у маринад для баранини?
- Час: 1, 5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм баранини, нарізаної невеликими шматочками;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– сік цибулі;
– сік лимона;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– паприка до смаку;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– 100 мілілітрів мінеральної води.
Приготування:
- Баранину, вже нарізану невеликими шматочками, перекладіть у глибоку миску. Якщо є більші шматки, їх можна ще трохи підрізати.
- М’ясо посоліть до смаку, додайте чорний мелений перець, потім влийте підготовлену суміш із цибулевого соку, лимонного соку та часнику.
- Частину цієї суміші можете залишити й додати трохи пізніше.
- Після цього всипте паприку й обов’язково влийте олію.
- Вона потрібна для того, щоб під час швидкого смаження на високій температурі м’ясо залишалося соковитим. Далі додайте приблизно 100 мілілітрів мінеральної води.
- Усе дуже добре вимішуйте, поки на дні майже не залишиться рідини. Саме так м’ясо вбере в себе весь маринад і добре промаринується.
- Після цього залиште баранину для маринування, а тоді смажте шашлик.
Готуємо шашлик, який буде незабутнім: дивіться відео
Як вибрати баранину для шашлику?
Для шашлику баранину обирають насамперед за м’якістю м’яса і станом жиру, пише Сarnivore society. Найкраще підходять частини, де є тонкі жирові прошарки – саме вони не дають шматкам пересохнути на вогні. Якщо м’ясо занадто пісне, шашлик швидко втрачає соковитість.
Найчастіше беруть лопатку, корейку або м’якоть із задньої частини – ці шматки добре тримають форму, швидко просмажуються і не стають жорсткими. Колір теж багато підказує. Хороша баранина має бути світло-червона, без темного відтінку, а жир – світлий або з легким кремовим кольором. Якщо жир жовтий, це вже ознака старшого м’яса, яке матиме сильніший запах і жорсткішу структуру.
Ще один важливий момент – запах має бути чистим, без різкості. Саме свіже молоде м’ясо дає той шашлик, який після смаження залишається м’яким, а не вимагає довгого маринаду для порятунку смаку.
Що ще посмажити на вогні?
Якщо часу обмаль – у пригоді стануть закуски та рулети.
А ще вам точно варто якось спробувати апетитне барбекю з риби.