Чаще всего для баранины не ищут сложных сочетаний, потому что она хорошо реагирует на простые вещи – лук, лимон, перец, немного чеснока и правильное количество масла, пишет Игорь Харчишин. Важно лишь позаботиться о том, чтобы все это не лежало отдельно на поверхности, а действительно успело войти в мясо. Именно поэтому классический маринад до сих пор остается самым надежным вариантом, когда хочется получить сочный шашлык с выразительным вкусом без лишних примесей.

Что добавить в маринад для баранины?

Время : 1, 5 часа

: 1, 5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм баранины, нарезанной небольшими кусочками;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– сок лука;

– сок лимона;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– паприка по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки масла;

– 100 миллилитров минеральной воды.

Приготовление:

Баранину, уже нарезанную небольшими кусочками, переложите в глубокую миску. Если есть большие куски, их можно еще немного подрезать. Мясо посолите по вкусу, добавьте черный молотый перец, затем влейте подготовленную смесь из лукового сока, лимонного сока и чеснока. Часть этой смеси можете оставить и добавить чуть позже. После этого всыпьте паприку и обязательно влейте масло. Оно нужно для того, чтобы во время быстрой жарки на высокой температуре мясо оставалось сочным. Далее добавьте примерно 100 миллилитров минеральной воды. Все очень хорошо вымешивайте, пока на дне почти не останется жидкости. Именно так мясо впитает в себя весь маринад и хорошо промаринуется. После этого оставьте баранину для маринования, а тогда жарьте шашлык.

Как выбрать баранину для шашлыка?

Для шашлыка баранину выбирают прежде всего по качеству мяса и состоянию жира, пишет Сarnivore society. Лучше всего подходят части, где есть тонкие жировые прослойки – именно они не дают кускам пересохнуть на огне. Если мясо слишком постное, шашлык быстро теряет сочность.

Чаще всего берут лопатку, корейку или мякоть с задней части – эти куски хорошо держат форму, быстро прожариваются и не становятся жесткими. Цвет тоже многое подсказывает. Хорошая баранина должна быть светло-красная, без темного оттенка, а жир – светлый или с легким кремовым цветом. Если жир желтый, это уже признак старшего мяса, которое будет иметь более сильный запах и жесткую структуру.

Еще один важный момент – запах должен быть чистым, без резкости. Именно свежее молодое мясо дает тот шашлык, который после жарки остается мягким, а не требует долгого маринада для спасения вкуса.

