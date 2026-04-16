Чаще всего для баранины не ищут сложных сочетаний, потому что она хорошо реагирует на простые вещи – лук, лимон, перец, немного чеснока и правильное количество масла, пишет Игорь Харчишин. Важно лишь позаботиться о том, чтобы все это не лежало отдельно на поверхности, а действительно успело войти в мясо. Именно поэтому классический маринад до сих пор остается самым надежным вариантом, когда хочется получить сочный шашлык с выразительным вкусом без лишних примесей.
Интересно Что приготовить на мангале за 20 минут: быстрые рецепты для тех, кто не хочет ждать
Что добавить в маринад для баранины?
- Время: 1, 5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм баранины, нарезанной небольшими кусочками;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– сок лука;
– сок лимона;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– паприка по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– 100 миллилитров минеральной воды.
Приготовление:
- Баранину, уже нарезанную небольшими кусочками, переложите в глубокую миску. Если есть большие куски, их можно еще немного подрезать.
- Мясо посолите по вкусу, добавьте черный молотый перец, затем влейте подготовленную смесь из лукового сока, лимонного сока и чеснока.
- Часть этой смеси можете оставить и добавить чуть позже.
- После этого всыпьте паприку и обязательно влейте масло.
- Оно нужно для того, чтобы во время быстрой жарки на высокой температуре мясо оставалось сочным. Далее добавьте примерно 100 миллилитров минеральной воды.
- Все очень хорошо вымешивайте, пока на дне почти не останется жидкости. Именно так мясо впитает в себя весь маринад и хорошо промаринуется.
- После этого оставьте баранину для маринования, а тогда жарьте шашлык.
Готовим шашлык, который будет незабываемым: смотрите видео
Как выбрать баранину для шашлыка?
Для шашлыка баранину выбирают прежде всего по качеству мяса и состоянию жира, пишет Сarnivore society. Лучше всего подходят части, где есть тонкие жировые прослойки – именно они не дают кускам пересохнуть на огне. Если мясо слишком постное, шашлык быстро теряет сочность.
Чаще всего берут лопатку, корейку или мякоть с задней части – эти куски хорошо держат форму, быстро прожариваются и не становятся жесткими. Цвет тоже многое подсказывает. Хорошая баранина должна быть светло-красная, без темного оттенка, а жир – светлый или с легким кремовым цветом. Если жир желтый, это уже признак старшего мяса, которое будет иметь более сильный запах и жесткую структуру.
Еще один важный момент – запах должен быть чистым, без резкости. Именно свежее молодое мясо дает тот шашлык, который после жарки остается мягким, а не требует долгого маринада для спасения вкуса.
Что еще пожарить на огне?
Если времени мало – пригодится пригодится закуски и рулеты.
А еще вам точно стоит как-то попробовать аппетитное барбекю из рыбы.