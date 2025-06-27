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27 червня, 15:49
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Захистіть себе та своїх рідних: як відрізнити справжню ковбасу від підробки

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Щоб відрізнити справжню ковбасу від підробки, варто звертати увагу на кілька ключових моментів.
  • Мовиться насамперед про склад, зовнішній вигляд, запах, смак та ціну.

Ковбасу можна знайти практично в кожному холодильнику. Однак часто існує ризик придбання неякісних або фальсифікованих виробів. Це може призвести не лише до розчарування, а й до загрози здоров'ю.

Вихід все ж є – запастися декількома хитрощами, що допоможуть відрізнити фальсифікат від справжньої ковбаси. Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як розпізнати якісну ковбасу та підробку

Розуміння ключових характеристик справжньої ковбаси допоможе споживачам у виборі натурального та смачного продукту.

  • Уважно читайте склад продукту

Справжня ковбаса визначається її інгредієнтами, які зазвичай включають м'ясо, таке як свинина, яловичина або курятина, а також сало, спеції та інші натуральні компоненти. На відміну від них, підроблені ковбаси часто містять безліч добавок, штучних ароматизаторів та консервантів.

  • Звертайте увагу на зовнішній вигляд

Справжній ковбасний продукт має привабливий вигляд – гладку поверхню без дефектів і від світло-рожевого до темно-червоного або коричневого кольору.

А при нарізанні ковбаси споживачі мають бачити візуально чітко виражені шари м'яса та жиру. Це підкреслює її багатошаровий склад та обіцяє ситну текстуру.

  • Оцініть запах ковбаси

Справжня ковбаса матиме насичений і пікантний запах, отриманим з високоякісного м'яса та суміші спецій. На противагу цьому, імітація ковбаси часто асоціюється з непривабливими штучними ароматами. Спокусливий аромат справжньої ковбаси можна відчути здалеку.

А ви знаєте: як перевірити чи масло справжнє.