Захистіть себе та своїх рідних: як відрізнити справжню ковбасу від підробки

Ковбасу можна знайти практично в кожному холодильнику. Однак часто існує ризик придбання неякісних або фальсифікованих виробів. Це може призвести не лише до розчарування, а й до загрози здоров'ю.

Вихід все ж є – запастися декількома хитрощами, що допоможуть відрізнити фальсифікат від справжньої ковбаси. Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як розпізнати якісну ковбасу та підробку

Розуміння ключових характеристик справжньої ковбаси допоможе споживачам у виборі натурального та смачного продукту.

Уважно читайте склад продукту

Справжня ковбаса визначається її інгредієнтами, які зазвичай включають м'ясо, таке як свинина, яловичина або курятина, а також сало, спеції та інші натуральні компоненти. На відміну від них, підроблені ковбаси часто містять безліч добавок, штучних ароматизаторів та консервантів.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд

Справжній ковбасний продукт має привабливий вигляд – гладку поверхню без дефектів і від світло-рожевого до темно-червоного або коричневого кольору.

А при нарізанні ковбаси споживачі мають бачити візуально чітко виражені шари м'яса та жиру. Це підкреслює її багатошаровий склад та обіцяє ситну текстуру.

Оцініть запах ковбаси

Справжня ковбаса матиме насичений і пікантний запах, отриманим з високоякісного м'яса та суміші спецій. На противагу цьому, імітація ковбаси часто асоціюється з непривабливими штучними ароматами. Спокусливий аромат справжньої ковбаси можна відчути здалеку.

А ви знаєте: як перевірити чи масло справжнє.