Чи справді коричневі яйця корисніші: перевіряємо поширену суперечку

Усі помічали, що на прилавках є яйця двох різних відтінків. Однак не кожен може розповісти, чи є між ними різниця та які краще купувати.

На прилавках магазинів однаково присутні як білі, так і коричневі яйця. Чим вони відрізняються і чи є різниця, які з них купувати, розповідає портал Beszamel.

Яка різниця між білими та коричневими яйцями?

Як пояснюють експерти, колір шкаралупи – це єдина відмінність між цими яйцями. Усі інші відмінності – це просто міфи або здогадки, які не підкріплені фактами.

Колір шкаралупи залежить виключно від породи курей. Що стосується поживності, то між ними немає жодної різниці.

Що насправді впливає на поживність яєць?

Догляд та раціон курей – це саме ті фактори, які можуть вплинути на яйця. По кольору шкаралупи щось визначити у цьому напрямку неможливо, розповідає Daily Express.

Також вартує купувати лише свіжі яйця та добре перевіряти дату на упаковці. Свіжість – ще один фактор, який врятує вас від неприємностей.

