28 січня, 06:05
Чи справді коричневі яйця корисніші: перевіряємо поширену суперечку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • У магазинах продаються як білі, так і коричневі яйця, і багато хто не знає, чи є між ними різниця.
  • Головні фактори у поживності яєць – догляд за курми та їх раціон. 

Усі помічали, що на прилавках є яйця двох різних відтінків. Однак не кожен може розповісти, чи є між ними різниця та які краще купувати.

На прилавках магазинів однаково присутні як білі, так і коричневі яйця. Чим вони відрізняються і чи є різниця, які з них купувати, розповідає портал Beszamel

Яка різниця між білими та коричневими яйцями? 

Як пояснюють експерти, колір шкаралупи – це єдина відмінність між цими яйцями. Усі інші відмінності – це просто міфи або здогадки, які не підкріплені фактами. 

Повсякденний продукт / Фото Pixabay

Колір шкаралупи залежить виключно від породи курей. Що стосується поживності, то між ними немає жодної різниці. 

Що насправді впливає на поживність яєць? 

Догляд та раціон курей – це саме ті фактори, які можуть вплинути на яйця. По кольору шкаралупи щось визначити у цьому напрямку неможливо, розповідає Daily Express

Також вартує купувати лише свіжі яйця та добре перевіряти дату на упаковці. Свіжість – ще один фактор, який врятує вас від неприємностей. 

