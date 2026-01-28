Чи справді коричневі яйця корисніші: перевіряємо поширену суперечку
- У магазинах продаються як білі, так і коричневі яйця, і багато хто не знає, чи є між ними різниця.
- Головні фактори у поживності яєць – догляд за курми та їх раціон.
Усі помічали, що на прилавках є яйця двох різних відтінків. Однак не кожен може розповісти, чи є між ними різниця та які краще купувати.
На прилавках магазинів однаково присутні як білі, так і коричневі яйця. Чим вони відрізняються і чи є різниця, які з них купувати, розповідає портал Beszamel.
Читайте також Продавці мовчать, що сало можна перевірити дотиком: секрет, знати який треба всім
Яка різниця між білими та коричневими яйцями?
Як пояснюють експерти, колір шкаралупи – це єдина відмінність між цими яйцями. Усі інші відмінності – це просто міфи або здогадки, які не підкріплені фактами.
Повсякденний продукт / Фото Pixabay
Колір шкаралупи залежить виключно від породи курей. Що стосується поживності, то між ними немає жодної різниці.
Що насправді впливає на поживність яєць?
Догляд та раціон курей – це саме ті фактори, які можуть вплинути на яйця. По кольору шкаралупи щось визначити у цьому напрямку неможливо, розповідає Daily Express.
Також вартує купувати лише свіжі яйця та добре перевіряти дату на упаковці. Свіжість – ще один фактор, який врятує вас від неприємностей.
Які рецепти варто спробувати?
Обовʼязково скористайтеся рецептом універсальної підливи на кожен день.
А ще вам точно сподобається салат "Зевс", від якого не залишається ані шматочка.