Що приготувати на Великдень: рецепти страв із м'яса, холодцю і святкової випічки
6 квітня, 18:07
Що приготувати на Великдень: рецепти страв із м’яса, холодцю і святкової випічки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Стаття містить рецепти приготування холодцю, фаршированої буженини та пляцка "Тирамісу".
  • Для кожної страви надано перелік інгредієнтів та час приготування.

На Великдень стіл майже завжди збирається за своїм особливим принципом – спочатку з’являються м’ясні страви, поруч ставлять холодець, буряки з хроном та паска. Трохи далі вже чекають пляцки, які розрізають не відразу, а коли всі трохи вгамують перший святковий апетит.

Саме це поєднання багато років і створює той знайомий великодній настрій, який важко сплутати з будь-яким іншим святом. У кожній родині акценти різні, але ці страви мають бути точно. 

Як зварити ідеальний холодець? 

  • Час: 6 годин
  • Порцій:

Інгредієнти
– 1 домашній півник; 
– 2 качині ніжки; 
– 500 грамів курячих лапок; 
– 1 цибулина; 
– 1 морквина; 
– 1 пучок трав;
– лавровий лист; 
– чорний перець горошком; 
– часник; 
– 3–4 літри води; 
– сіль до смаку; 
– білий хрін або гірчиця до смаку.

Холодець, який зробить стіл ідеальним: відео 

 

Приготування: 

  1. У каструлю викладіть домашнього півника, курячі лапки та качині ніжки.
  2. Додайте цілу цибулину, морквину, пучок трав, лавровий лист і чорний перець горошком. Усе залийте фільтрованою водою й посоліть до смаку.
  3. Під час варіння обов’язково знімайте піну, щоб бульйон залишався прозорим.
  4. Приблизно через 3 – 4 години дістаньте з каструлі зварене м’ясо й розберіть його на волокна, ретельно відділяючи від кісток, шкіри та хрящів.
  5. Потім акуратно розкладіть м’ясо у глибокі тарілки або форми, а за бажанням прикрасьте гілочкою розмарину. Після цього поверніться до бульйону: щедро додайте тертий часник, залиште настоятися приблизно на 5 хвилин, а тоді процідіть через сито або рушник, щоб прибрати все зайве.
  6. Підготовлене м’ясо залийте гарячим бульйоном і поставте в холодильник стабілізуватися приблизно на 3 години.
  7. Подавайте холодець із білим хроном або гірчицею. 

Як спекти фаршировану буженину? 

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2,5 кілограма свинячого ошийка; 
– 300 грамів свіжої цибулі; 
– 2 гострі перці; 
– 5 зубчиків часнику; 
– 2 пачки приправи "До м’яса"; 
– 100 грамів води; 
– кулінарна нитка; 
– рукав для запікання. 

Це мʼясо мусить бути на вашому столі: відео 

Приготування:

  1. Свинячий ошийок зачистьте, тобто підрівняйте так, щоб шматок був рівномірним і акуратним.
  2. У результаті має вийти приблизно 1,7 кілограма рівного шматка та близько 800 грамів обрізків.
  3. Великим ножем розпластайте основний шматок м’яса: зробіть надріз товщиною приблизно 1,5 сантиметра й розгорніть його в один однорідний пласт.
  4. Після цього за потреби злегка та обережно підбийте м’ясо кухонним молотком, щоб вирівняти. На підготовлений пласт висипте 1 пачку приправи "До м’яса" й згорніть його рулетом, щоб воно трохи промаринувалося.
  5. Тим часом цибулю злегка підсмажте до прозорості.
  6. Обрізки м’яса пропустіть через м’ясорубку, додайте до них підсмажену цибулю, свіжий часник і гострий перець без насіння.
  7. Влийте приблизно 100 грамів води, всипте ще 1 пачку приправи "До м’яса" й добре все перемішайте. Потім розгорніть пласт м’яса, рівномірно розподіліть по ньому підготовлений фарш, згорніть усе в рулет, щільно перев’яжіть кулінарною ниткою й покладіть у рукав для запікання.
  8. Готуйте рулет у духовці 2,5 години: перші 30 хвилин випікайте за температури 175 градусів, потім зменште температуру до 140 градусів і готуйте ще 2 години.
  9. Після цього розріжте рукав, підвищте температуру до 200 градусів, змастіть рулет жиром, який виділився під час запікання, і підрум’яньте ще приблизно 15 хвилин.
  10. Готовий рулет залиште застигати просто в рукаві – тоді й у холодному вигляді він буде соковитим і смачним.
  11. За потреби можете взяти окремо 1,7 кілограма ошийка та 800 грамів іншої частини, наприклад лопатки. Якщо шматок буде меншим, приготується він швидше.

Як приготувати пляцок "Тирамісу"?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6 

Інгредієнти
– 10 яєць; 
– 300 грамів цукру; 
– 350 грамів борошна; 
– 18 грамів розпушувача; 
– 100 мілілітрів олії; 
– 500 мілілітрів вершків жирністю 33 %; 
– 250 грамів маскарпоне; 
– 80 грамів цукрової пудри; 
– охолоджена кава; 
– какао. 

Десерт, який гості не забудуть: відео 

Приготування: 

  1. Білки збийте з цукром до стійких піків, після цього по одному додавайте жовтки й продовжуйте збивати вже на низьких обертах.
  2. Борошно просійте разом із розпушувачем і обережно вмішайте лопаткою рухами знизу догори. Наприкінці влийте олію, ще раз акуратно перемішайте масу та поділіть її на 4 рівні частини.
  3. Коржі випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин. Для крему збийте холодні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне.
  4. Кожен корж просочіть охолодженою кавою, потім викладіть крем, а останній корж зверху посипте какао.

