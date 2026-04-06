Що приготувати на Великдень: рецепти страв із м’яса, холодцю і святкової випічки

На Великдень стіл майже завжди збирається за своїм особливим принципом – спочатку з’являються м’ясні страви, поруч ставлять холодець, буряки з хроном та паска. Трохи далі вже чекають пляцки, які розрізають не відразу, а коли всі трохи вгамують перший святковий апетит.

Саме це поєднання багато років і створює той знайомий великодній настрій, який важко сплутати з будь-яким іншим святом. У кожній родині акценти різні, але ці страви мають бути точно.

Як зварити ідеальний холодець?

Час : 6 годин

: 6 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 домашній півник;

– 2 качині ніжки;

– 500 грамів курячих лапок;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 1 пучок трав;

– лавровий лист;

– чорний перець горошком;

– часник;

– 3–4 літри води;

– сіль до смаку;

– білий хрін або гірчиця до смаку.

Холодець, який зробить стіл ідеальним: відео

Приготування:

У каструлю викладіть домашнього півника, курячі лапки та качині ніжки. Додайте цілу цибулину, морквину, пучок трав, лавровий лист і чорний перець горошком. Усе залийте фільтрованою водою й посоліть до смаку. Під час варіння обов’язково знімайте піну, щоб бульйон залишався прозорим. Приблизно через 3 – 4 години дістаньте з каструлі зварене м’ясо й розберіть його на волокна, ретельно відділяючи від кісток, шкіри та хрящів. Потім акуратно розкладіть м’ясо у глибокі тарілки або форми, а за бажанням прикрасьте гілочкою розмарину. Після цього поверніться до бульйону: щедро додайте тертий часник, залиште настоятися приблизно на 5 хвилин, а тоді процідіть через сито або рушник, щоб прибрати все зайве. Підготовлене м’ясо залийте гарячим бульйоном і поставте в холодильник стабілізуватися приблизно на 3 години. Подавайте холодець із білим хроном або гірчицею.

Як спекти фаршировану буженину?

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма свинячого ошийка;

– 300 грамів свіжої цибулі;

– 2 гострі перці;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 пачки приправи "До м’яса";

– 100 грамів води;

– кулінарна нитка;

– рукав для запікання.

Це мʼясо мусить бути на вашому столі: відео

Приготування:

Свинячий ошийок зачистьте, тобто підрівняйте так, щоб шматок був рівномірним і акуратним. У результаті має вийти приблизно 1,7 кілограма рівного шматка та близько 800 грамів обрізків. Великим ножем розпластайте основний шматок м’яса: зробіть надріз товщиною приблизно 1,5 сантиметра й розгорніть його в один однорідний пласт. Після цього за потреби злегка та обережно підбийте м’ясо кухонним молотком, щоб вирівняти. На підготовлений пласт висипте 1 пачку приправи "До м’яса" й згорніть його рулетом, щоб воно трохи промаринувалося. Тим часом цибулю злегка підсмажте до прозорості. Обрізки м’яса пропустіть через м’ясорубку, додайте до них підсмажену цибулю, свіжий часник і гострий перець без насіння. Влийте приблизно 100 грамів води, всипте ще 1 пачку приправи "До м’яса" й добре все перемішайте. Потім розгорніть пласт м’яса, рівномірно розподіліть по ньому підготовлений фарш, згорніть усе в рулет, щільно перев’яжіть кулінарною ниткою й покладіть у рукав для запікання. Готуйте рулет у духовці 2,5 години: перші 30 хвилин випікайте за температури 175 градусів, потім зменште температуру до 140 градусів і готуйте ще 2 години. Після цього розріжте рукав, підвищте температуру до 200 градусів, змастіть рулет жиром, який виділився під час запікання, і підрум’яньте ще приблизно 15 хвилин. Готовий рулет залиште застигати просто в рукаві – тоді й у холодному вигляді він буде соковитим і смачним. За потреби можете взяти окремо 1,7 кілограма ошийка та 800 грамів іншої частини, наприклад лопатки. Якщо шматок буде меншим, приготується він швидше.

Як приготувати пляцок "Тирамісу"?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 яєць;

– 300 грамів цукру;

– 350 грамів борошна;

– 18 грамів розпушувача;

– 100 мілілітрів олії;

– 500 мілілітрів вершків жирністю 33 %;

– 250 грамів маскарпоне;

– 80 грамів цукрової пудри;

– охолоджена кава;

– какао.

Десерт, який гості не забудуть: відео

Для коржів нам потрібно: •яйця 10 шт. •цукор 300 г. •борошно 350 г. •розпушувач 18 г. •олія 100 мл. Білки з цукром збиваємо до стійких піків,додаємо потім по одному жовтку та збиваємо вже на низьких обертах. Просіюємо борошно з розпушувачем та акуратно перемішуємо лопаткою знизу вверх. Вливаємо в кінці олію,ще раз перемішуємо та ділимо на 4 частини рівних. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів 10-15 хв. Крем: •вершки 33% 500 мл. •маскарпоне 250 г. •цукрова пудра 80 г. Збиваємо холодні вершки із цукровою пудрою та маскарпоне. Кожен корж просочуємо кавою охолодженою,викладаємо крем і останній корж посипаємо какао.

Приготування:

Білки збийте з цукром до стійких піків, після цього по одному додавайте жовтки й продовжуйте збивати вже на низьких обертах. Борошно просійте разом із розпушувачем і обережно вмішайте лопаткою рухами знизу догори. Наприкінці влийте олію, ще раз акуратно перемішайте масу та поділіть її на 4 рівні частини. Коржі випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин. Для крему збийте холодні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне. Кожен корж просочіть охолодженою кавою, потім викладіть крем, а останній корж зверху посипте какао.

