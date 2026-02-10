Улюблені страви Поплавського: все так само як у піснях
- Михайло Поплавський відзначає борщ, вареники та сало як ключові елементи своєї "гастрономічної" трійці.
- Улюбленим напоєм Поплавського є свіжовижатий яблучний фреш з українських яблук.
Михайло Поплавський більше не очолює КНУКіМ, що стало однією з головних новин дня. Тепер він може повністю присвятити себе співочій карʼєрі, важливою частиною якої є й українська кухня.
Михайло Поплавський давно зрозумів одну просту річ – про їжу говорять охочіше, ніж про політику й рейтинги. У його публічному образі "улюблені страви" – це не просто про обід, а про український настрій, знайомий смак і впізнаваний культурний код.
Якщо зібрати те, що він сам не раз підсвічував у медіа та власних проєктах, картина виходить цілком прогнозована. Без складних гастрономічних конструкцій – зате з тим, що "чіпляє" аудиторію з першого слова.
Перший рядок – борщ. Поплавський виносив його в окремий публічний акцент і прямо вплітав у свою популярну "гастрономічну" трійцю, яку просував у кліпах і на цифрових платформах – "Український борщ", "Українські вареники" та “Сало”.
Вареники стали частиною його медійного меню – "своє, домашнє, без пояснень". А сало не лише стало "героєм" пісні, а символом гарного настрою.
Що стосується напоїв, то тут є показовий фаворит – свіжовижатий яблучний фреш. У дописах він прямо називав його улюбленим і підкреслював, що це яблука "наші, українські".
Як приготувати борщ з квасолею?
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 4 буряки;
– 4 картоплі;
– 1 велика морквина;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 200 – 300 грамів телятини;
– 300 грамів квасолі;
– лавровий лист;
– сіль;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– скибка лимона;
– чорний мелений перець;
– мелена копчена паприка;
– 50 – 70 грамів вершків;
– оливкова олія.
Готуємо улюблену гарячу страву: відео
Приготування:
- Замочуємо квасолю на ніч, вранці змінюємо воду та варимо квасольку до майже готовності, але після першого закипання потрібно поміняти воду.
- В окріп відправляємо помиту телятину та варимо 60 – 80 хвилин.
- До м'яса додаємо очищений буряк. Не забуваємо постійно знімати пінку з поверхні води. Картоплю нарізаємо кубиками, половину моркви кружечками, а другу половину – натираємо, цибулю та часник нарізаємо мілко.
- На оливковій олії підсмажуємо до золотистості цибулю, згодом додаємо натерту моркву, сіль та перець. Виймаємо із води готове м'ясо та буряк, щоб вистигли, воду солимо і додаємо лавровий лист.
- У воду додаємо картоплю, моркву та "майже готову" квасолю, туди ж відправляємо цибулю із морквою.
- Буряк натираємо на грубій тертці, обсмажуємо на оливковій олії, додаємо сіль, цукор та перець, сік лимона, а в кінці – томатну пасту. Тушкуємо і додаємоу воду.
- М'ясо розділяємо на волокна. На оливковій олії обсмажуємо часник, додаємо м'ясо, сіль та копчену паприку, вкінці – вершки.
- Доводимо до готовності та пробуємо на сіль.
А пухкі вареники найкраще готувати за рецептом популярного шефа Володимира Ярославського.
Як приготувати смачні вареники на кефірі?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 300 мілілітрів кефіру;
– 500 – 530 грамів борошна;
– 8 грамів соди (або пакетик розпушувача);
– дрібка солі;
начинка:
– 1 пачка сиру;
– 1 маленьке яйце або жовток;
– 50 грамів цукру.
Приготування:
- Додайте в кефір сіль і соду, швидко перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.
- Сформуйте тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Наріжте невеличкими "шайбами", розплющіть руками, формуючи плаский округлий виріб. Наповніть начинкою й загорніть.
- Продовжуйте поки не закінчиться тісто і начинка. Варіть на пару на марлі під мискою 5 хвилин.
- Викладіть у миску й змастіть вершковим маслом.
- Подавати найкраще зі сметаною.
