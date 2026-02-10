Улюблені страви Поплавського: все так само як у піснях

Михайло Поплавський більше не очолює КНУКіМ, що стало однією з головних новин дня. Тепер він може повністю присвятити себе співочій карʼєрі, важливою частиною якої є й українська кухня.

Михайло Поплавський давно зрозумів одну просту річ – про їжу говорять охочіше, ніж про політику й рейтинги. У його публічному образі "улюблені страви" – це не просто про обід, а про український настрій, знайомий смак і впізнаваний культурний код.

Якщо зібрати те, що він сам не раз підсвічував у медіа та власних проєктах, картина виходить цілком прогнозована. Без складних гастрономічних конструкцій – зате з тим, що "чіпляє" аудиторію з першого слова.

Перший рядок – борщ. Поплавський виносив його в окремий публічний акцент і прямо вплітав у свою популярну "гастрономічну" трійцю, яку просував у кліпах і на цифрових платформах – "Український борщ", "Українські вареники" та “Сало”.

Вареники стали частиною його медійного меню – "своє, домашнє, без пояснень". А сало не лише стало "героєм" пісні, а символом гарного настрою.

Що стосується напоїв, то тут є показовий фаворит – свіжовижатий яблучний фреш. У дописах він прямо називав його улюбленим і підкреслював, що це яблука "наші, українські".

Як приготувати борщ з квасолею?

Час : 3 години

: 3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 4 буряки;

– 4 картоплі;

– 1 велика морквина;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 200 – 300 грамів телятини;

– 300 грамів квасолі;

– лавровий лист;

– сіль;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– скибка лимона;

– чорний мелений перець;

– мелена копчена паприка;

– 50 – 70 грамів вершків;

– оливкова олія.

Готуємо улюблену гарячу страву: відео

Приготування:

Замочуємо квасолю на ніч, вранці змінюємо воду та варимо квасольку до майже готовності, але після першого закипання потрібно поміняти воду. В окріп відправляємо помиту телятину та варимо 60 – 80 хвилин. До м'яса додаємо очищений буряк. Не забуваємо постійно знімати пінку з поверхні води. Картоплю нарізаємо кубиками, половину моркви кружечками, а другу половину – натираємо, цибулю та часник нарізаємо мілко. На оливковій олії підсмажуємо до золотистості цибулю, згодом додаємо натерту моркву, сіль та перець. Виймаємо із води готове м'ясо та буряк, щоб вистигли, воду солимо і додаємо лавровий лист. У воду додаємо картоплю, моркву та "майже готову" квасолю, туди ж відправляємо цибулю із морквою. Буряк натираємо на грубій тертці, обсмажуємо на оливковій олії, додаємо сіль, цукор та перець, сік лимона, а в кінці – томатну пасту. Тушкуємо і додаємоу воду. М'ясо розділяємо на волокна. На оливковій олії обсмажуємо часник, додаємо м'ясо, сіль та копчену паприку, вкінці – вершки. Доводимо до готовності та пробуємо на сіль.

А пухкі вареники найкраще готувати за рецептом популярного шефа Володимира Ярославського.

Як приготувати смачні вареники на кефірі?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 300 мілілітрів кефіру;

– 500 – 530 грамів борошна;

– 8 грамів соди (або пакетик розпушувача);

– дрібка солі;

начинка:

– 1 пачка сиру;

– 1 маленьке яйце або жовток;

– 50 грамів цукру.

Приготування:

Додайте в кефір сіль і соду, швидко перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто. Сформуйте тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Наріжте невеличкими "шайбами", розплющіть руками, формуючи плаский округлий виріб. Наповніть начинкою й загорніть. Продовжуйте поки не закінчиться тісто і начинка. Варіть на пару на марлі під мискою 5 хвилин. Викладіть у миску й змастіть вершковим маслом. Подавати найкраще зі сметаною.

