27 квітня, 22:05
Відома на весь світ Дуа Ліпа смакувала вареники: які начинки вона обрала

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Дуа Ліпа скуштувала українські вареники із солоною начинкою зі шкварками та сметаною, а також з вишневою начинкою на десерт у Варшаві.
  • Співачка поділилася своєю вечерею в Інстаграмі, що викликало жвавий інтерес у мережі.

Співачка Дуа Ліпа нещодавно відзначилася придбанням пікапа для українських медиків. А тепер у Варшаві посмакувала справжні українські вареники!

Зіркова Дуа Ліпа побувала у Варшаві, де підкорила українських фанатів ще одним вчинком. Цього разу вона скуштувала вареники та виклала це у сторіс в своєму інстаграмі

До речі Що поставлять на стіл для Чарльза III у Трампа: кухар розкрив несподівані деталі раціону короля

З чим їла вареники Дуа Ліпа? 

30-річна попдіва поділилася з підписниками своєю вечерею, яка складалася з традиційних вареників із різноманітними начинками. На опублікованих кадрах артистка із задоволенням куштує спочатку солоний варіант зі шкварками та густою сметаною, а на десерт обирає класику з вишневою начинкою. 

Вечеря співачки / Фото з інстаграму Дуа Ліпи 

У мережі такий вибір зірки викликав жвавий інтерес. Користувачі навіть встигли іронічно припустити, що співачка замовила доставку у "Галі балуваній". 

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Як приготувати вареники з вишнею? 

Ці вареники – одне з головних надбань української кулінарної культури. Щоб все пройшло легко, пропонуємо скористатися рецептом порталу Shuba

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 500 грамів вишні;
– 300 мілілітрів молока;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 яйце;
– 30 грамів манної крупи;
– 10 мілілітрів соняшникової олії.  

Приготування

  1. Спершу підготуйте вишні: видаліть кісточки та залиште ягоди в ситі, щоб зійшов зайвий сік.
  2. Для тіста з’єднайте борошно з дрібкою солі, яйцем, олією та молоком.
  3. Ретельно вимісіть масу до еластичного стану, поки вона не перестане липнути до долонь.
  4. До очищених вишень всипте цукор і манку, яка вбере залишки вологи та втримає сік усередині під час варіння.
  5. Тонко розкатайте тісто на присипаній борошном поверхні, виріжте склянкою кружальця та сформуйте вареники, викладаючи в центр ягідну начинку.
  6. Готуйте у підсоленому окропі протягом 5 – 7 хвилин.
  7. Подавайте страву гарячою разом із домашньою сметаною.

Які ще рецепти спробувати? 

