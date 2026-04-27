Відома на весь світ Дуа Ліпа смакувала вареники: які начинки вона обрала
- Дуа Ліпа скуштувала українські вареники із солоною начинкою зі шкварками та сметаною, а також з вишневою начинкою на десерт у Варшаві.
- Співачка поділилася своєю вечерею в Інстаграмі, що викликало жвавий інтерес у мережі.
Співачка Дуа Ліпа нещодавно відзначилася придбанням пікапа для українських медиків. А тепер у Варшаві посмакувала справжні українські вареники!
Зіркова Дуа Ліпа побувала у Варшаві, де підкорила українських фанатів ще одним вчинком. Цього разу вона скуштувала вареники та виклала це у сторіс в своєму інстаграмі.
З чим їла вареники Дуа Ліпа?
30-річна попдіва поділилася з підписниками своєю вечерею, яка складалася з традиційних вареників із різноманітними начинками. На опублікованих кадрах артистка із задоволенням куштує спочатку солоний варіант зі шкварками та густою сметаною, а на десерт обирає класику з вишневою начинкою.
Вечеря співачки / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
У мережі такий вибір зірки викликав жвавий інтерес. Користувачі навіть встигли іронічно припустити, що співачка замовила доставку у "Галі балуваній".
Як приготувати вареники з вишнею?
Ці вареники – одне з головних надбань української кулінарної культури. Щоб все пройшло легко, пропонуємо скористатися рецептом порталу Shuba.
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 500 грамів вишні;
– 300 мілілітрів молока;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 яйце;
– 30 грамів манної крупи;
– 10 мілілітрів соняшникової олії.
Приготування:
- Спершу підготуйте вишні: видаліть кісточки та залиште ягоди в ситі, щоб зійшов зайвий сік.
- Для тіста з’єднайте борошно з дрібкою солі, яйцем, олією та молоком.
- Ретельно вимісіть масу до еластичного стану, поки вона не перестане липнути до долонь.
- До очищених вишень всипте цукор і манку, яка вбере залишки вологи та втримає сік усередині під час варіння.
- Тонко розкатайте тісто на присипаній борошном поверхні, виріжте склянкою кружальця та сформуйте вареники, викладаючи в центр ягідну начинку.
- Готуйте у підсоленому окропі протягом 5 – 7 хвилин.
- Подавайте страву гарячою разом із домашньою сметаною.
