29 січня, 08:31
Цей салат справді "Міністерський": ось що називається правильне поєднання смаків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Міністерський" готується з вареного курячого філе, яєць, огірка, цибулі та майонезу, заправлених сіллю і перцем.
  • Для збереження соковитості курки рекомендується варити її у воді з додаванням спецій, лаврового листа, цибулі та моркви.

Варена курочка, кілька звичних компонентів – і ваша трапеза виходить на новий рівень. Що б ви не приготували поруч – цей салат точно вийде на перше місце

Варена курочка – чудова основа для поживного салату. Що ж додати? Беремо варені яйця, огірочок, ще кілька акцентів – і на вас чекає справжній вибух яскравих вражень, розповідає портал "Господинька"

Як приготувати салат "Міністерський"? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 200 грамів вареного курячого філе;
– 3 столові ложки майонезу;
– 240 грамів огірка;
– 3 яйця;
– 100 грамів цибулі;
– сіль та перець до смаку. 

Насолода, яка не потребує зусиль / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Розбийте яйця в окремі миски, додайте до кожного дрібку солі та збийте окремо до однорідності.
  2. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
  3. Почергово посмажте тонкі яєчні млинці, швидко підрум’янюючи їх з обох боків.
  4. Готові млинці складіть стопкою, скрутіть рулетом і наріжте тонкою соломкою.
  5. Перекладіть яєчну соломку в салатник.
  6. Додайте нарізані огірки та відварену курячу грудку, розібрану на волокна.
  7. Цибулю наріжте півкільцями, обсмажте на добре розігрітій сковороді до м’якості й легкого золотистого кольору.
  8. Викладіть теплу цибулю до решти інгредієнтів, заправте майонезом і ретельно перемішайте.

Чому всі варять філе неправильно? 

Простота страви не означає, що усі процеси потрібно мінімізувати. Наприклад, курку часто просто кидають у підсолену воду – і це поширена помилка, розповідає Beszamel.

Важливо зберегти соковитість курки та надати їй ароматних відтінків. Тому спершу треба додати до води спеції і лавровий лист. Можна навіть додати цибулю і моркву – зварена у повноцінному овочевому бульйоні курочка стане подарунком для вашого салату. 

