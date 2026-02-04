Чизкейк з 2 інгредієнтів та 5 хвилин: робимо трендовий "японський" формат

Чизкейк – один з найніжніших десертів, який підкорив усіх. В Японії його навчилися готувати за лічені хвилини.

Якщо немає часу чаклувати над оригінальним чизкейком, варто звернути увагу на його спрощений японський аналог. Смак не буде ідентичним, але задоволення гарантоване, розповідає TikTok kruchkov_.

Не пропустіть Десерт як "Пташине молоко" за 10 хвилин: в магазин за солодким більше не підете

Як приготувати "японський чизкейк"?

Час : 5 хвилин + застигання

: 5 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм грецького йогурту;

– 400 грамів улюбленого печива.

Вишуканий десерт за лічені хвилини: відео

Приготування:

Йогурт добре перемішуємо та перекладаємо у ємність. Викладаємо печиво "стоячи" так, щоб можна було покрити його йогуртом. Ставимо на кілька годин у холодильник – і справу зроблено!

Як можна покращити цей десерт?

Додайте до йогурту сир Філадельфія або вершки. Це зробить основу більш збалансованою та ніжною, підказує Fajne gotowanie.

А ще не зайвим буде вмочувати печиво у холодну каву перед зануренням в основу. Це покращить текстуру десерту та додасть йому нові смакові нотки.

Які десерти спробувати?