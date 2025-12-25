Цю закуску запамʼятають назавжди: новорічні "пінгвіни" трьох інгредієнтів
- Новорічні "пінгвіни" складаються всього з трьох інгредієнтів.
- Ця закуска вразить гостей своєю оригінальністю і простотою приготування.
Новий рік – це можливість вразити гостей оригінальними закусками. І для цього навіть не потрібно витрачати багато грошей!
Новорічні закуски повинні бути не лише смачними, а й стильними. Беремо дешеві інгредієнти – і творимо кулінарну магію, пропонує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Recipe Videos.
Як приготувати закуску "пінгвіни"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– банка оливки без кісточки;
– 200 грамів мінімоцарели;
– 1 морква.
Готуємо оригінальну закуску з простих інгредієнтів: відео
Приготування:
- З моркви виріжте маленькі лапки та клюви для пінгвінів. Частину оливок розріжте навпіл.
- На шпажку нанизайте кульку моцарели, зверху надягніть цілу оливку.
- З половинок оливок сформуйте "крильця" та прикріпіть їх з боків.
- Закріпіть готових пінгвінів на морквяній основі, вставте морквяні клюви — і закуска готова до подачі.
Чим ще прикрасити закуску?
Якщо є час – можна ще трішки пофантазувати. Наприклад, зробити шапочки зі шматочків перцю або шалики з прошуто або шинки, підказує портал Pysznosci.
Але зважайте, щоб не порушити баланс смаків. Усі акценти повинні поєднуватися та доповнювати один одного.
Що ще варто приготувати?
