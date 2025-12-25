Укр Рус
25 грудня, 18:04
2

Цю закуску запамʼятають назавжди: новорічні "пінгвіни" трьох інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Новорічні "пінгвіни" складаються всього з трьох інгредієнтів.
  • Ця закуска вразить гостей своєю оригінальністю і простотою приготування.

Новий рік – це можливість вразити гостей оригінальними закусками. І для цього навіть не потрібно витрачати багато грошей!

Новорічні закуски повинні бути не лише смачними, а й стильними. Беремо дешеві інгредієнти – і творимо кулінарну магію, пропонує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Recipe Videos.

Як приготувати закуску "пінгвіни"? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– банка оливки без кісточки;
– 200 грамів мінімоцарели;
– 1 морква. 

Готуємо оригінальну закуску з простих інгредієнтів: відео 

 

Приготування

 

  1. З моркви виріжте маленькі лапки та клюви для пінгвінів. Частину оливок розріжте навпіл.
  2. На шпажку нанизайте кульку моцарели, зверху надягніть цілу оливку.
  3. З половинок оливок сформуйте "крильця" та прикріпіть їх з боків.
  4. Закріпіть готових пінгвінів на морквяній основі, вставте морквяні клюви — і закуска готова до подачі.

Чим ще прикрасити закуску? 

Якщо є час – можна ще трішки пофантазувати. Наприклад, зробити шапочки зі шматочків перцю або шалики з прошуто або шинки, підказує портал Pysznosci

Але зважайте, щоб не порушити баланс смаків. Усі акценти повинні поєднуватися та доповнювати один одного. 

