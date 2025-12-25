Эту закуску запомнят навсегда: новогодние "пингвины" из трех ингредиентов
- Новогодние "пингвины" состоят всего из трех ингредиентов.
- Эта закуска поразит гостей своей оригинальностью и простотой приготовления.
Новый год –это возможность поразить гостей оригинальными закусками. И для этого даже не нужно тратить много денег!
Новогодние закуски должны быть не только вкусными, но и стильными. Берем дешевые ингредиенты – и творим кулинарную магию, предлагает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Recipe Videos.
Как приготовить закуску "пингвины"?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– банка оливки без косточки;
– 200 граммов минимоцареллы;
– 1 морковь.
Готовим оригинальную закуску из простых ингредиентов: видео
Приготовление:
- Из моркови вырежьте маленькие лапки и клювы для пингвинов. Часть оливок разрежьте пополам.
- На шпажку нанижите шарик моцареллы, сверху наденьте целую оливку.
- Из половинок оливок сформируйте "крылышки" и прикрепите их по бокам.
- Закрепите готовых пингвинов на морковной основе, вставьте морковные клювы - и закуска готова к подаче.
Чем еще украсить закуску?
Если есть время – можно еще немножко пофантазировать. Например, сделать шапочки из кусочков перца или шарфики из прошутто или ветчины, подсказывает портал Pysznosci.
Но учитывайте, чтобы не нарушить баланс вкусов. Все акценты должны сочетаться и дополнять друг друга.
Что еще стоит приготовить?
