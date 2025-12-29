Такої закуски з оселедцем ви ще не робили: рецепт шедевра, який зникає зі столу першим
- Оселедець є ключовим інгредієнтом для святкових закусок, які варто урізноманітнити.
- Для приготування закуски використовуються картопля, вершкове масло, кріп, варені яйця, червона цибуля та інші інгредієнти, час приготування складає 45 хвилин.
Оселедець – один з головних святкових інгредієнтів. Але "Шуба" чи канапки – це вже минуле, від якого варто відходити.
Закуски – це можливість здивувати, а оселедець – шанс підкорити. Якщо правильно поєднати навіть найпростіші інгредієнти, то на вашому столі опиниться шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".
Як приготувати оригінальну закуску з оселедцем?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 10 грамів кропу;
– 4 варені яйця;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 червона цибуля;
– гірчиця в зернах до смаку.
Ідея, яку варто спробувати / Фото "Господинька"
Приготування:
- Картоплю варимо, переминаємо в пюре, додаємо масло, трішки олії, солимо та перчимо.
- Деко застеляємо пергаментом. З картопляної маси робимо кульки та злегка притискаємо їх стаканом.
- Випікаємо 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
- Яйця нарізаємо кубиками, додаємо подрібнений кріп та майонез, можна посолити.
- Викладаємо начинку на картопляну основу.
- Зверху викладаємо шматочки оселедця, півкільця червоної цибулі та дрібку гірчиці в зернах.
На що звертати увагу при купівлі оселедця?
Головний сигнал – колір рідини. Він повинен бути абсолютно прозорим, не каламутним, підказує Przyslij przepis.
Також треба добре придивитися до кольору філе. Якщо є найменший натяк на жовтизну, то краще обрати інший продукт.
Що цікавого приготувати до свята?
