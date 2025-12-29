Такої закуски з оселедцем ви ще не робили: рецепт шедевра, який зникає зі столу першим

Оселедець – один з головних святкових інгредієнтів. Але "Шуба" чи канапки – це вже минуле, від якого варто відходити.

Закуски – це можливість здивувати, а оселедець – шанс підкорити. Якщо правильно поєднати навіть найпростіші інгредієнти, то на вашому столі опиниться шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Читайте також Цього року його приготують усі: мʼясний салат "Мандаринка", який збирає компліменти

Як приготувати оригінальну закуску з оселедцем?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку;

– 1 столова ложка олії;

– 10 грамів кропу;

– 4 варені яйця;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 червона цибуля;

– гірчиця в зернах до смаку.

Ідея, яку варто спробувати / Фото "Господинька"

Приготування:

Картоплю варимо, переминаємо в пюре, додаємо масло, трішки олії, солимо та перчимо. Деко застеляємо пергаментом. З картопляної маси робимо кульки та злегка притискаємо їх стаканом. Випікаємо 10 – 15 хвилин при 180 градусах. Яйця нарізаємо кубиками, додаємо подрібнений кріп та майонез, можна посолити. Викладаємо начинку на картопляну основу. Зверху викладаємо шматочки оселедця, півкільця червоної цибулі та дрібку гірчиці в зернах.

На що звертати увагу при купівлі оселедця?

Головний сигнал – колір рідини. Він повинен бути абсолютно прозорим, не каламутним, підказує Przyslij przepis.

Також треба добре придивитися до кольору філе. Якщо є найменший натяк на жовтизну, то краще обрати інший продукт.

Що цікавого приготувати до свята?