Ця скумбрія смачніша за будь-яке мʼясо: запікаємо рибу за "королівським" рецептом

В період посту риба виходить на перші ролі, тож це чудова можливість насолодитися нею на повну. Запечена скумбрія – це ідеальний вибір на всі випадки життя.

Скумбрія – це просто, бюджетно та неймовірно смачно. Головне знайти правильний рецепт і правильно підібрати баланс смаків, щоб підкреслити витонченість риби, радить портал Moje Gotowanie. Читайте також Неймовірні "Рафаелло" на 8 березня: з цим рецептом кожен створить шедевр Як смачно запекти скумбрію? Час : 35 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 скумбрії;

– 2 зубчики часнику;

– 2 гілочки розмарину;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 1 лимон;

– дрібка солі. Приготування: Ретельно промийте скумбрію під проточною холодною водою, обсушіть паперовими рушниками та щедро натріть сіллю як ззовні, так і всередині черевної порожнини, після чого помістіть її у зручну форму для запікання. Далі приготуйте пряну заправку, змішавши пропущений через прес часник, ароматні листочки свіжого розмарину та вичавлений сік лимона з якісною оливковою олією; отриманим маринадом рівномірно полийте рибу, щоб вона максимально просочилася смаками. Відправте форму в заздалегідь прогріту духовку та запікайте при температурі 180 градусів на середньому рівні близько 30 хвилин, доки скумбрія не набуде апетитної золотистої скоринки. Готову рибу подавайте до столу, прикрасивши гілочками свіжої петрушки або розмарину, що додасть страві естетичного вигляду та додаткового аромату. Чому важливо не перетримувати скумбрію у духовці? Щойно м’ясо стало матовим і легко відділяється від кістки, рибу слід діставати, інакше вона втратить свою соковитість і стане жорсткою, наголошує Przepisy. Також обов’язково видаляйте чорну плівку всередині черевця, оскільки при запіканні вона дає сильний гіркий присмак, який може зіпсувати весь аромат маринаду. Які рецепти стануть у пригоді? Знаменитий грецький салат підійде до будь-якого гарніру.

А ще усім неодмінно варто спробувати знамениті одеські налисники.