Такого ви ще не готували: старовинний рецепт засипаної капусти на Різдво

Ароматна, поживна й напрочуд смачна каша з квашеної капусти та грибів – страва з глибоким корінням, яку готували ще наші предки. Найвідоміша версія засипаної капусти – зі шкварками, але пісний варіант нічим не поступається.

Він такий самий насичений та смачний. Це ідеальний вибір для тих, хто не вживає м’яса або дотримується пісного меню, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Наші бесаги".

Як приготувати пісну засипану капусту?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів квашеної капусти;

– 40 грамів сушених грибів;

– 200 грамів ріпчастої цибулі;

– 3 лаврові листки;

– 300 грамів пшона;

– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;

– чорний мелений перець до смаку;

– сіль до смаку;

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– 2,5 літра води.

Приготування:

Пшоно й сушені гриби ретельно промийте та замочіть у холодній воді. В ідеалі – зранку, але якщо часу обмаль, дайте їм постояти у воді щонайменше годину. Квашену капусту викладіть у каструлю, залийте водою так, щоб вона лише злегка покривала капусту, і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть до м’якості. Гриби відцідіть і зваріть окремо – приблизно 40 хвилин. Процідіть грибний відвар. Близько 50 мілілітрів залиште для заправки, решту влийте до каструлі з капустою. Цибулю дрібно наріжте. Половину додайте до капусти разом із лавровим листом і перемішайте. З пшона злийте воду, всипте його в каструлю до капусти та ретельно перемішайте. Відварені гриби дрібно наріжте. Другу половину цибулі разом із грибами протушкуйте на пательні з олією близько 2 хвилин: спочатку цибулю, потім додайте гриби. Наприкінці приправте сушеним часником, перцем і дрібкою солі. Для заправки розмішайте борошно у воді або грибному відварі до однорідності. У скоромні варіанти додають яйця та сметану, але в пісному рецепті цього не потрібно. Вийміть із каструлі лавровий лист. Повільно вливайте заправку, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Посоліть до смаку. За бажанням перелийте страву в горщик і поставте в теплу духовку, щоб вона добре "дійшла". Засипана капуста готова, коли всі складники стали настільки м’якими, що майже зливаються в однорідну масу. Консистенцію – густішу чи рідшу – обирайте на свій смак. Традиційно ця страва нагадує густий козацький куліш. Подавайте пісну засипану капусту гарячою, доповнивши її засмаженими грибами.

Як зробити засипану капусту ще смачнішою?

Якщо не поспішати й дати каші добре "дійти", вона стає ніжною, майже кремовою за текстурою, інформує SHUBA.

Готувати страву можна у звичайній каструлі, але для особливого смаку її часто перекладають у горщик і доводять до готовності в духовці – так засипана капуста виходить особливо м’якою та насиченою.

