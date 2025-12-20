Такого ви ще не готували: старовинний рецепт засипаної капусти на Різдво
- Стаття пропонує старовинний рецепт приготування засипаної капусти з квашеної капусти та грибів, який підходить для пісного меню.
- Цей рецепт є чудовим вибором для тих, хто не вживає м'яса і зберігає традиції приготування страв з глибоким історичним корінням.
Ароматна, поживна й напрочуд смачна каша з квашеної капусти та грибів – страва з глибоким корінням, яку готували ще наші предки. Найвідоміша версія засипаної капусти – зі шкварками, але пісний варіант нічим не поступається.
Він такий самий насичений та смачний. Це ідеальний вибір для тих, хто не вживає м’яса або дотримується пісного меню, інформує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Наші бесаги".
Як приготувати пісну засипану капусту?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів квашеної капусти;
– 40 грамів сушених грибів;
– 200 грамів ріпчастої цибулі;
– 3 лаврові листки;
– 300 грамів пшона;
– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;
– чорний мелений перець до смаку;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 2,5 літра води.
Приготування:
- Пшоно й сушені гриби ретельно промийте та замочіть у холодній воді. В ідеалі – зранку, але якщо часу обмаль, дайте їм постояти у воді щонайменше годину.
- Квашену капусту викладіть у каструлю, залийте водою так, щоб вона лише злегка покривала капусту, і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть до м’якості. Гриби відцідіть і зваріть окремо – приблизно 40 хвилин.
- Процідіть грибний відвар. Близько 50 мілілітрів залиште для заправки, решту влийте до каструлі з капустою.
- Цибулю дрібно наріжте. Половину додайте до капусти разом із лавровим листом і перемішайте.
- З пшона злийте воду, всипте його в каструлю до капусти та ретельно перемішайте.
- Відварені гриби дрібно наріжте. Другу половину цибулі разом із грибами протушкуйте на пательні з олією близько 2 хвилин: спочатку цибулю, потім додайте гриби. Наприкінці приправте сушеним часником, перцем і дрібкою солі.
- Для заправки розмішайте борошно у воді або грибному відварі до однорідності. У скоромні варіанти додають яйця та сметану, але в пісному рецепті цього не потрібно.
- Вийміть із каструлі лавровий лист. Повільно вливайте заправку, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Посоліть до смаку. За бажанням перелийте страву в горщик і поставте в теплу духовку, щоб вона добре "дійшла".
- Засипана капуста готова, коли всі складники стали настільки м’якими, що майже зливаються в однорідну масу. Консистенцію – густішу чи рідшу – обирайте на свій смак. Традиційно ця страва нагадує густий козацький куліш.
- Подавайте пісну засипану капусту гарячою, доповнивши її засмаженими грибами.
Дивіться, як приготувати засипану капусту: відео
Як зробити засипану капусту ще смачнішою?
Якщо не поспішати й дати каші добре "дійти", вона стає ніжною, майже кремовою за текстурою, інформує SHUBA.
Готувати страву можна у звичайній каструлі, але для особливого смаку її часто перекладають у горщик і доводять до готовності в духовці – так засипана капуста виходить особливо м’якою та насиченою.
