В Києві вдень 14 жовтня погіршилася погода. Зокрема, в столиці пішов мокрий сніг і град.

Що відомо про сніг і град у Києві?

Попри те, що зараз осінь, погода у Києві натякає на те, що зима близько. Так, вдень 14 жовтня місцеві жителі помітили в столиці мокрий сніг. Ба більше, подекуди побачили і град, зокрема на Теремках.

Місцеві пабліки опублікували кадри негоди в столиці.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі зазначали, що 14 жовтня в Києві та в області буде невеликий дощ, місцями навіть із мокрим снігом. А вдень прогнозували місцями невеликий дощ.

У Києві пішов град: дивіться відео

