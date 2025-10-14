"Подих зими": у Києві посеред осені пішов сніг та град
- У Києві 14 жовтня спостерігали мокрий сніг і подекуди град.
- Синоптики попереджали про можливість невеликого дощу з мокрим снігом у столиці.
В Києві вдень 14 жовтня погіршилася погода. Зокрема, в столиці пішов мокрий сніг і град.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Дивіться також У більшості областей – невеликий дощ, вночі місцями мокрий сніг: погода в Україні на 14 жовтня
Що відомо про сніг і град у Києві?
Попри те, що зараз осінь, погода у Києві натякає на те, що зима близько. Так, вдень 14 жовтня місцеві жителі помітили в столиці мокрий сніг. Ба більше, подекуди побачили і град, зокрема на Теремках.
На Теремках помітили град: дивіться відео
Град у Києві: дивіться відео
Місцеві пабліки опублікували кадри негоди в столиці.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі зазначали, що 14 жовтня в Києві та в області буде невеликий дощ, місцями навіть із мокрим снігом. А вдень прогнозували місцями невеликий дощ.
У Києві пішов град: дивіться відео
Дивіться також Де пройдуть дощі з мокрим снігом і чи відступлять заморозки
Погода в Україні
Синоптики вдень 14 жовтня попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, вони проінформували про заморозки.
Так, вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах та вночі 17 жовтня у східних областях прогнозують заморозки на поверхні грунту 0 – 3 градуси.
За даними синоптиків, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.