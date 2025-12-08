Укр Рус
24 Канал Новини України Чи чекати сильний сніг або дощі у грудні
8 грудня, 20:00
2

Чи чекати сильний сніг або дощі у грудні

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У грудні в Україні очікуються опади в межах норми, але в першій половині місяця сталого снігового покриву не буде.
  • У другій половині грудня ситуація може змінитися, але поки що прогнози вказують на дефіцит опадів.

За попередніми розрахунками, опади у грудні можуть бути в межах норми, попри наявний наразі дефіцит. Це, зокрема, стосується і снігу, проте у другій половині місяця ситуація може змінитися.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Коли в Україні припиняться туман і мряка 

Чи чекати сильних опадів у грудні?

Синоптикиня пояснила, що наразі в Україні переважає поле підвищеного атмосферного тиску, через що спостерігається певний дефіцит опадів. Можливо, у другій половині грудня ситуація зміниться і перейде в норму.

Але наразі, відповідно, за її словами, сталого снігового покриву очікувати не варто.

Перша половина грудня – точно ні, а далі вже будемо аналізувати, дивитися, тому що процеси мінливі, і звичайно, можуть по-різному розвиватися, 
– сказала Наталія Птуха.

Вона додала, що згідно з розрахунками, опади цього місяця можуть бути в межах норми, але по нижній градації, скажімо так, від 80 до 100% від норми.

Якою буде погода цього місяця?

  • Також Наталія Птуха повідомляла, що передумов для сильних морозів по Україні у грудні, зокрема денних, наразі немає. Здебільшого протягом цього місяця пануватиме тепліша повітряна маса.

  • Зокрема, погода в Україні в період з 1 по 10 грудня здебільшого буде теплою. Погоду найближчим часом формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.

  • До слова, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що температурний фон в Україні наразі є вищим за кліматичну норму. Через це поки метеорологічної зими поки не очікується.