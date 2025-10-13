В Україні протягом наступних кількох днів варто очікувати незначні опади. Подекуди навіть пройдуть дощі разом з мокрим снігом. Сильних перепадів температур поки очікувати не варто.

Утім, місцями також можливі заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де та коли буде дощ з мокрим снігом?

За даними синоптиків, в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.

Зокрема, це стосується Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, а також Сумської областей. Вітер здебільшого буде західний та північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вдень очікується в діапазоні від 5 до 12 градусів тепла, у південній частині показники коливатимуться від 9 до 15 градусів тепла. Вночі в період з 14 по 15 жовтня прогнозують від 1 до 6 градусів тепла.

Водночас значну частину регіонів охоплять заморозки.

Сніг випадав і раніше