В Украине в течение следующих нескольких дней стоит ожидать незначительные осадки. Кое-где даже пройдут дожди вместе с мокрым снегом. Сильных перепадов температур пока ожидать не стоит.

Впрочем, местами также возможны заморозки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где и когда будет дождь с мокрым снегом?

По данным синоптиков, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег. Но в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами и в северной части.

В частности, это касается Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, а также Сумской областей. Ветер в основном будет западный и северо-западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура днем ожидается в диапазоне от 5 до 12 градусов тепла, в южной части показатели будут колебаться от 9 до 15 градусов тепла. Ночью в период с 14 по 15 октября прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла.

В то же время значительную часть регионов охватят заморозки.

Снег выпадал и раньше