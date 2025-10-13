Снег возвращается в Украину: каким областям ждать осадков
- С 13 по 15 октября в Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом, которые также пройдут в северных областях Украины.
- Температура днем будет колебаться от 5 до 12 градусов тепла, ночью прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла.
В Украине в течение следующих нескольких дней стоит ожидать незначительные осадки. Кое-где даже пройдут дожди вместе с мокрым снегом. Сильных перепадов температур пока ожидать не стоит.
Впрочем, местами также возможны заморозки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где и когда будет дождь с мокрым снегом?
По данным синоптиков, в период с 13 по 15 октября местами в Украине пройдут незначительные дожди, в Карпатах стоит ожидать мокрый снег. Но в течение 14 и 15 октября дожди с мокрым снегом будут местами и в северной части.
В частности, это касается Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, а также Сумской областей. Ветер в основном будет западный и северо-западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура днем ожидается в диапазоне от 5 до 12 градусов тепла, в южной части показатели будут колебаться от 9 до 15 градусов тепла. Ночью в период с 14 по 15 октября прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла.
В то же время значительную часть регионов охватят заморозки.
Снег выпадал и раньше
На днях Карпаты снова засыпало снегом посреди осени. Синоптики говорят, что такая погода на высокогорье вполне нормальная для этого периода, однако она может быть опасной для путешественников.
Также незначительный мокрый снег выпадал на высокогорье Карпат в начале октября. Тогда и в Киевской области сообщали о первом снеге в регионе.
Кроме того, в конце сентября, на горе Поп Иван зафиксировали температуру ниже нуля. Синоптик Наталья Птуха незадолго до этого рассказала, что в этот период для гор такая погода является абсолютно нормальной.